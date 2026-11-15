காற்று மாசு சார்ந்த மருத்துவ காப்பீடு கிளைம்கள் 4.34 மடங்கு அதிகரிப்பு
காற்று மாசு சார்ந்த மருத்துவ காப்பீடு கிளைம்கள் 4.34 மடங்கு அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:34 PM
காற்று மாசுபாட்டால் ஏற்படும் உடல்நல பாதிப்புகளுக்கான மருத்துவ காப்பீட்டு கிளைம்கள், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 4.34 மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக ‘பாலிசிபஜார்’ நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் வாயிலாக தெரியவந்துள்ளது.
காற்று மாசு என்பது சுவாச கோளாறு உள்ளவர்களை மட்டுமே அச்சுறுத்தும் காலம் மாறி, இருதய நோய்களையும் ஏற்படுத்துவதாக தரவுகள் கூறுகின்றன. பாலிசிபஜார் அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது
காற்று மாசு சார்ந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம்களில், இருத நோய் பாதிப்புகளின் பங்கு 43.50 சதவீதமாக உள்ளது. மற்ற சுவாச தொற்றுகளின் பங்கு 35 சதவீதமாகவும், நிமோனியாவின் பங்கு 11.20 சதவீதமாகவும் உள்ளது.
வயது ரீதியாக, பணிக்கு செல்லும் நபர்களும், மூத்த குடிமக்களுமே அதிகபட்சமாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். கிளைம்களில் 31–55 வயது வரம்பிலானவர்களின் பங்கு 59 சதவீதமாகவும், 55 வயதை தாண்டிய மூத்த குடிமக்களின் பங்கு 31 சதவீதமாகவும் உள்ளது.
காற்று மாசு சார்ந்த மருத்துவ காப்பீட்டு கிளைம்கள் 2022–23ம் நிதியாண்டுக்கும், 2025–26ம் நிதியாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் 4.50 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. சராசரி கிளைம் தொகை 62,662 ரூபாயாக உள்ளது.
நகரங்களில் டில்லியே முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த இடங்களில் புனே, பெங்களூரு, மும்பை, ஹைதராபாத் ஆகியவை உள்ளன. எனினும், மொத்த கிளைம்களில் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களுக்கு 55 சதவீத பங்கு உள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.