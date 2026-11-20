14 மாத சரிவில் தங்கம் விலை வெள்ளியும் கடும் வீழ்ச்சி
14 மாத சரிவில் தங்கம் விலை வெள்ளியும் கடும் வீழ்ச்சி
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:14 PM
சர்வதேச கமாடிட்டி சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் விற்பனை அழுத்தம் காரணமாக, தங்கம் விலை கடந்த 14 மாதங்களில் இல்லாத குறைந்தபட்ச அளவாக ஒரு அவுன்ஸ் (31.100 கிராம்) 3,800 டாலருக்கு கீழ் சரிந்துள்ளது. தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளி விலையும் கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில் உள்நாட்டு எம். சி.எக்ஸ்., சந்தையில் 10 கிராம் தங்கம் டிசம்பர் பியூச்சர்ஸ் விலை 6,028 ரூபாய் சரிந்து, ஓராண்டு குறைந்தபட்ச அளவான 1,21,424 ரூபாயை எட்டியது. இந்த ஆண்டின் அதிகபட்ச விலையான 1,80,779 ரூபாயிலிருந்து தங்கம் விலை கிட்டத்தட்ட 60,000 ரூபாய் வரை குறைந்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளியின் டிசம்பர் மாத பியூச்சர் விலை 7,000 ரூபாய் சரிந்து 1,50,490 ரூபாய்க்கு வர்த்தகமானது.
காரணங்கள்
1 அமெரிக்காவில் பணவீக்கம் குறையாததால், பெடரல் வங்கி மீண்டும் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு
2 அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு மற்றும் கருவூல பத்திரங்களின் வருவாய் உயர்ந்து, தங்கம் மீதான முதலீட்டு ஆர்வத்தை குறைத்திருப்பது
3 தொழில்நுட்ப துறை பங்குகளில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவை ஈடுகட்ட, முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி முதலீடுகளை விற்று பணமாக்கி வருவது
4 உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சி மந்தமாக இருப்பது, தொழிற்துறை பயன்பாடு அதிகம் கொண்ட வெள்ளியின் விலையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது
5 வெள்ளியை அதிகம் நுகரும் சீனாவின் தேவை குறைவு, விலை வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும்.
தாக்கங்கள்
ரிசர்வ் வங்கி விதிகளின்படி நகை கடனுக்கான ‘எல்.டி.வி.,’ வரம்பு 75 முதல் 85 சதவீதத்துக்குள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். தங்கம் விலை மேலும் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை சரிந்தால், எல்.டி.வி. விகிதம் 85 – 88 சதவீதத்தை தாண்டிவிடும்
இதனால் கடன் வாங்கியவர்களிடம் கூடுதல் தங்கத்தை அடகு வைக்கவோ அல்லது கடன் தொகையில் ஒரு பகுதியை உடனடியாக திரும்ப செலுத்தவோ நிதி நிறுவனங்கள் நிர்பந்திக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது
இந்த நெருக்கடி அச்சம் காரணமாக ‘ஐ.ஐ.எப்.எல்., பைனான்ஸ், முத்துாட் பைனான்ஸ் மற்றும் மணப்புரம் பைனான்ஸ்’ ஆகிய நகை கடன் நிறுவனங்களின் பங்குகள் 2 முதல் 5 சதவீதம் வரை வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளன.