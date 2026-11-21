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இந்தியன் வங்கி கூடுதலான கடன் பத்திரங்களை வெளியிட்டு 3,000 கோடி ரூபாய் வரை நிதி திரட்டுவதற்கு முடிவு செய்துள்ளது.
நடப்பு 2026 – -27ம் நிதியாண்டிலேயே ஒரு தொகுப்பாகவோ, அதற்கு மேற்பட்ட தொகுப்புகளாகவோ கடன் பத்திரங்களை வெளியிடுவதற்கு வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது.
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:12 PM
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இந்தியன் வங்கி கூடுதலான கடன் பத்திரங்களை வெளியிட்டு 3,000 கோடி ரூபாய் வரை நிதி திரட்டுவதற்கு முடிவு செய்துள்ளது.
நடப்பு 2026 – -27ம் நிதியாண்டிலேயே ஒரு தொகுப்பாகவோ, அதற்கு மேற்பட்ட தொகுப்புகளாகவோ கடன் பத்திரங்களை வெளியிடுவதற்கு வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது.