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இன்வெஸ்கோ இந்தியா லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு

இன்வெஸ்கோ இந்தியா லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:41 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:41 AM

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ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் 21.08.2009

அணுகுமுறை

பெரிய நிறுவனங்களில் பெரும்பாலும் முதலீடு செய்வதன் வாயிலாக மூலதன மதிப்பை அதிகரிப்பதே நோக்கமாகும். இந்த திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கம் அடைப்படும் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை

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