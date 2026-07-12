இன்வெஸ்கோ இந்தியா லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு

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ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் 21.08.2009
அணுகுமுறை
பெரிய நிறுவனங்களில் பெரும்பாலும் முதலீடு செய்வதன் வாயிலாக மூலதன மதிப்பை அதிகரிப்பதே நோக்கமாகும். இந்த திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கம் அடைப்படும் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:41 AM
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ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் 21.08.2009
அணுகுமுறை
பெரிய நிறுவனங்களில் பெரும்பாலும் முதலீடு செய்வதன் வாயிலாக மூலதன மதிப்பை அதிகரிப்பதே நோக்கமாகும். இந்த திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கம் அடைப்படும் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை