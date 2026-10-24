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மு ன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக தளமான ‘குரோ’ நிறுவனம், கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு குறிப்பிட்ட பயனர்களுக்கு மட்டும் சோதனை முறையில் வழங்கப்பட்ட அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் பிரத்யேக வசதியை தனது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தற்போது விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
1 அமெரிக்க பங்குச்சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 10,000க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச நிறுவனங்களின் பங்குகள் மற்றும் இ.டி.எப்., பண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாம்
2 ‘ஆப்பிள், கூகுள், மைக்ரோசாப்ட்’ போன்ற பெரிய நிறுவனங்களில் ஒரு முழு பங்கின் விலை அதிகமாக இருந்தாலும், பயனர்கள் தங்களது பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட பகுதி அளவு பங்கிலும் முதலீடு செய்யும் வசதி
3 இதற்கான தரகு கட்டணம் வர்த்தக மதிப்பீட்டில் 0.1 சதவீதம்
அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு ‘குரோ’ புதிய வசதி அறிமுகம்
அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு ‘குரோ’ புதிய வசதி அறிமுகம்
UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 24, 2026 10:44 PM
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மு ன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக தளமான ‘குரோ’ நிறுவனம், கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு குறிப்பிட்ட பயனர்களுக்கு மட்டும் சோதனை முறையில் வழங்கப்பட்ட அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் பிரத்யேக வசதியை தனது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தற்போது விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்
1 அமெரிக்க பங்குச்சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 10,000க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச நிறுவனங்களின் பங்குகள் மற்றும் இ.டி.எப்., பண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாம்
2 ‘ஆப்பிள், கூகுள், மைக்ரோசாப்ட்’ போன்ற பெரிய நிறுவனங்களில் ஒரு முழு பங்கின் விலை அதிகமாக இருந்தாலும், பயனர்கள் தங்களது பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட பகுதி அளவு பங்கிலும் முதலீடு செய்யும் வசதி
3 இதற்கான தரகு கட்டணம் வர்த்தக மதிப்பீட்டில் 0.1 சதவீதம்