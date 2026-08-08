ஐ.பி.ஓ., அலசல் மில்கி மிஸ்ட் டெய்ரி புட் லிமிடெட்

UPDATED : ஆக 08, 2026 02:33 AM
ADDED : ஆக 08, 2026 02:32 AM
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பால் பொருட்கள் தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்தும் இந்நிறுவனம், 'மில்கி மிஸ்ட்' பிராண்டின் கீழ் பனீர், சீஸ், தயிர், நெய், வெண்ணெய், யோகர்ட், ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தயாரிப்புகளை விற்பனை செய்கிறது. 2025 - 26ம் நிதியாண்டில், இந்தியாவின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பேக்கேஜ்டு பனீர் சந்தையில் 19 சதவீத பங்குடன் மிகப்பெரிய தனியார் பிராண்டாகவும், தென்னிந்திய சீஸ் சந்தையில் 12 சதவீதம் மற்றும் இந்திய யோகர்ட் சந்தையில் 13 சதவீத பங்கையும் கொண்டிருந்தது.
சிறப்பம்சங்கள்@
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* தென்னிந்தியாவில் வலுவான பிராண்டு மற்றும் சந்தை முன்னிலையை கொண்டுள்ளது
*பல்வேறு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பால் பொருட்களை கொண்ட விரிவான தயாரிப்பு போர்ட்போலியோவை கொண்டிருப்பது
*மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பால் பொருட்களில் பிரத்யேக கவனம் செலுத்துவது, அதிக லாப வரம்பை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது
*விவசாயிகளுடன் வலுவான உறவுகளை கொண்டு, பால் கொள்முதல் கட்டமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது
*நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் தானியங்கி உற்பத்தி முறைகளை கொண்டுள்ளது
*வலுவான வினியோக மற்றும் குளிர்சாதன தொடர் வாயிலாக பல்வேறு சந்தைகளில் விரிவடைந்துள்ளது
*புதிய தயாரிப்புகளை தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்துவதன் வாயிலாக தயாரிப்பு வரம்பை விரிவுபடுத்தி வருகிறது.
@subtitle@இடர்கள்
*ஒரே உற்பத்தி ஆலையை சார்ந்திருப்பது ஒரு முக்கிய செயல்பாட்டு அபாயமாகும்
*பால் கொள்முதலில் தமிழ்நாட்டை அதிகம் சார்ந்திருப்பதால், அப்பகுதியில் ஏற்படும் பாதகமான சூழ்நிலைகளால் பாதிக்கக்கூடும்
*பால் விலை மற்றும் கிடைப்பதில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள், துறை சார்ந்த போட்டியும் நிறுவனத்தின் லாபம் மற்றும் வளர்ச்சியை பாதிக்கக்கூடும்
*உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரம் தொடர்பான சட்டதிட்டங்களை தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பது ஒரு முக்கிய சவாலாகும்
*மூலப்பொருட்கள், பேக்கேஜிங், எரிபொருள் மற்றும் மின்சார செலவுகள் அதிகரிப்பது லாப வரம்பை பாதிக்கலாம்
*நிறுவனத்துக்கு கடன் பொறுப்புகள் இருப்பதால், கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டால் நிதிநிலை மற்றும் பணப்புழக்கம் பாதிக்கப்படும்
*புதிய விரிவாக்க திட்டங்கள் தாமதமானாலோ அல்லது செலவு அதிகரித்தாலோ, நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியும் லாபமும் பாதிக்கப்படக்கூடும்.