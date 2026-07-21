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﻿என்.எப்.ஓ.,

﻿என்.எப்.ஓ.,

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:39 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:39 AM

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'ஹெச்.டி.எப்.சி., மியூச்சுவல் பண்டு' நிறுவனம், இரண்டு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது

ஹெச்.டி.எப்.சி., நிப்டி மெட்டல் இ.டி.எப்.,

குறைந்தபட்ச முதலீடு : ரூ.500

துவங்கிய தேதி : ஜூலை 20,2026

முடியும் தேதி : ஜூலை 24, 2026

நோக்கம் : 'நிப்டி மெட்டல் இண்டெக்ஸ்' அளிக்கும் செயல்திறனுக்கு இணையான வருவாயை வழங்குவது.

ஹெச்.டி.எப்.சி., மெட்டல் இ.டி.எப்., 'பண்டு ஆப் பண்டு'

குறைந்தபட்ச முதலீடு : ரூ.100

துவங்கிய தேதி : ஜூலை 20, 2026

முடியும் தேதி : ஆகஸ்ட் 3, 2026

நோக்கம் : 'ஹெச்.டி.எப்.சி., நிப்டி மெட்டல் இ.டி.எப்.,' திட்டத்தின் யூனிட்டுகளில் முதலீடு செய்து லாபம் ஈட்டுவது.

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