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எம் பி பாண்டிகுமார்
('செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட். பதிவு எண்: INH000024888)
பராஸ் டிபன்ஸ் அண்டு ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிஸ் பாதுகாப்பு உற்பத்தி துறை
தினம் ஒரு பங்கு: பராஸ் டிபன்ஸ் அண்டு ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிஸ் பாதுகாப்பு உற்பத்தி துறை
தினம் ஒரு பங்கு: பராஸ் டிபன்ஸ் அண்டு ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிஸ் பாதுகாப்பு உற்பத்தி துறை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:12 AM
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எம் பி பாண்டிகுமார்
('செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட். பதிவு எண்: INH000024888)
பராஸ் டிபன்ஸ் அண்டு ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிஸ் பாதுகாப்பு உற்பத்தி துறை