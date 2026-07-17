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/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/﻿ 'நிப்டி இந்தியா எப்.பி.ஐ., 150' டெரிவேடிவ்ஸ் அறிமுகம் -ஆக., 12 முதல் தொடக்கம்

﻿ 'நிப்டி இந்தியா எப்.பி.ஐ., 150' டெரிவேடிவ்ஸ் அறிமுகம் -ஆக., 12 முதல் தொடக்கம்

﻿ 'நிப்டி இந்தியா எப்.பி.ஐ., 150' டெரிவேடிவ்ஸ் அறிமுகம் -ஆக., 12 முதல் தொடக்கம்

UPDATED : ஜூலை 17, 2026 02:51 AM

ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:37 AM

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 02:51 AM ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:37 AM

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அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் முதலீடு செய்யக்கூடிய பங்குகளை கொண்ட 'நிப்டி இந்தியா எப்.பி.ஐ., 150' குறியீட்டில் டெரிவேட்டிவ் வர்த்தகத்தை வரும் ஆகஸ்ட் 12 முதல் தொடங்க தேசிய பங்கு சந்தைக்கு செபி அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இதன் வாயிலாக, அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் முதலீடு செய்யவாய்ப்புள்ள 150 முன்னணி பங்குகளை உள்ளடக்கிய நிப்டி இந்தியா எப்.பி.ஐ., 150 குறியீட்டில் டெரிவேடிவ் ஒப்பந்தங்களை வர்த்தகம் செய்யும் வாய்ப்பு முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது.

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இந்த குறியீட்டில், நிதி சேவைகள், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆகிய துறைகளை சேர்ந்த பங்குகள் அதிகளவில் இடம்பெறுள்ளன. இந்தப் பிரிவில் 3 தொடர் மாதங்களுக்கான பியூச்சர்ஸ் மற்றும் ஆப்ஷன்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் இடம்பெறும். அனைத்து ஒப்பந்தங்களும் ஒவ்வொரு மாதத்தின் கடைசி செவ்வாய்க்கிழமை காலாவதியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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