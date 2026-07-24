நிப்டியின் இறக்கம் தொடர சற்று கூடுதல் வாய்ப்புள்ளது
நிப்டியின் இறக்கம் தொடர சற்று கூடுதல் வாய்ப்புள்ளது
UPDATED : ஜூலை 24, 2026 03:10 AM
ADDED : ஜூலை 24, 2026 02:41 AM
நேற்று 91 புள்ளிகள் இறக்கத்துடன் தொடங்கிய நிப்டி கணிசமான மீட்சியை சந்தித்தது. ஆனால், நாளின் இறுதியில் 126 புள்ளிகள் குறைந்து முடிந்தது. பரந்த சந்தை குறியீடுகள் 18ம் சரிவுடன் நிறைவடைந்தன.
இவற்றில், 'நிப்டி100' குறியீடு குறைந்த பட்சமாக 0.55 சதவீதமும், 'நிப்டி ஸ்மால்கேப் 250' குறியீடு அதிக பட்சமாக 1.19 சதவீதமும் வீழ்ச்சியடைந்து முடிவடைந்தன. 21 துறை சார்ந்த குறியீடுகளில் 2 குறியீடுகள் ஏற்றத்துடனும்; 19 குறியீடுகள் இறக்கத்துடனும் நிறைவடைந்தன.
இவற்றில், 'நிப்டி ஆட்டோ' குறியீடு அதிக பட்சமாக 0.70 சதவீத உயர்வுடனும், 'நிப்டி கெமிக்கல்ஸ்' குறியீடு அதிக பட்சமாக 1.87 சதவீத சரிவுடனும் நிறைவடைந்தன. வர்த்தகம் நடந்த 3,387 நிறுவனங்களின் பங்குகளில் 1,155 ஏற்றத்துடனும்; 2,099 இறக்கத்துடனும்; 133 மாற்றம் ஏதும் இல்லாமலும் நிறைவடைந்திருந்தன.
நிப்டி குறுகிய மற்றும் நீண்டகால சராசரிகளுக்கு (இ.எம்.ஏ.,) கீழே நிறைவடைந்துள்ளது. எம்.ஏ.சி.டி., சிக்னல் லைனுக்கு கீழேயும், ஆர்.எஸ்.ஐ., 45.36லிலும், ஆர்.ஓ.சி., நெகட்டிவ்வாகவும் உள்ளது.