தினம் ஒரு பங்கு

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எம்.பி.பாண்டிகுமார்
'செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்.
(பதிவு எண்: INH000024888)
ஜி.இ., வெர்னோவா டி&டி இந்தியா
மின் வினியோகம், பகிர்மானம் மற்றும் கனரக
மின் உபகரணங்கள் துறை
UPDATED : அக் 14, 2026 02:15 AM
ADDED : அக் 14, 2026 02:12 AM
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எம்.பி.பாண்டிகுமார்
'செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்.
(பதிவு எண்: INH000024888)
ஜி.இ., வெர்னோவா டி&டி இந்தியா
மின் வினியோகம், பகிர்மானம் மற்றும் கனரக
மின் உபகரணங்கள் துறை