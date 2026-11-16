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எம்.பி.பாண்டிகுமார்
'செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்.
(பதிவு எண்: INH000024888)
மனோரமா இண்டஸ்ட்ரீஸ்
சிறப்பு கொழுப்புகள் மற்றும் வெண்ணெய் உற்பத்தி துறை
UPDATED : நவ 16, 2026 02:28 AM
ADDED : நவ 16, 2026 02:03 AM
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எம்.பி.பாண்டிகுமார்
'செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்.
(பதிவு எண்: INH000024888)
மனோரமா இண்டஸ்ட்ரீஸ்
சிறப்பு கொழுப்புகள் மற்றும் வெண்ணெய் உற்பத்தி துறை