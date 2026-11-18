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எம்.பி.பாண்டிகுமார்
'செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்.
(பதிவு எண்: INH000024888)
மேக்ஸ் ஹெல்த்கேர் இன்ஸ்டிடியூட்
மருத்துவமனை துறை
UPDATED : நவ 18, 2026 12:51 AM
ADDED : நவ 18, 2026 12:45 AM
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எம்.பி.பாண்டிகுமார்
'செபி ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்ஸ் ரெகுலேஷன் - 2014 விதிகளின்' கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்-டைம் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்.
(பதிவு எண்: INH000024888)
மேக்ஸ் ஹெல்த்கேர் இன்ஸ்டிடியூட்
மருத்துவமனை துறை