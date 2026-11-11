பங்கு சார்ந்த பண்டு முதலீடுகள் அக்டோபரில் 14 சதவீதம் குறைந்தது
பங்கு சார்ந்த பண்டு முதலீடுகள் அக்டோபரில் 14 சதவீதம் குறைந்தது
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:10 PM
கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில், பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடுகள் 14 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக ‘ஆம்பி’ வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் வாயிலாக தெரியவந்துள்ளது. எனினும், அவற்றில் தொடர்ந்து 60வது மாதமாக நிகர முதலீடுகள் வந்துள்ளன. பிரிவு வாரியாக ‘லார்ஜ் அண்டு மிட்கேப்’ பண்டுகள் அதிகபட்சமாக 8,484 கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளன. மேலும், எஸ்.ஐ.பி., முதலீடுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு சதவீதம் சரிந்துள்ளன.
மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடு
(ரூ.லட்சம் கோடியில்)
செப்., 2026 –1.33
அக்., 2026 1.74
பங்கு மியூச்சுவல் பண்டுகளில்
(ரூ.கோடியில்)
செப்., 2026 | 38,306
அக்., 2026 | 32,994
(சரிவு 14%)
கடன் சந்தை பண்டுகளில்
(ரூ.லட்சம் கோடியில்)
செப்., 2026 –1.83
அக்., 2026 1.13
எஸ்.ஐ.பி., முதலீடு
(ரூ.கோடியில்)
செப்., 2026 | 32,490
அக்., 2026 | 32,162
(சரிவு 1%)