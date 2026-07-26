﻿ உலகளாவிய பிராண்டாக மாறும் 'யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ்'

UPDATED : ஜூலை 26, 2026 02:36 AM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:26 AM
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மதுபான நிறுவனமான 'யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட்' பிரிட்டனின் டியாஜியோ பி.எல்.சி., அமைப்பின் அங்கமாக 'டியாஜியோ இந்தியா' என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வருகிறது. ரிலே பி.வி., நிறுவனம் வாயிலாக டியாஜியோ, யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் நிறுவனத்தில் கிட்டத்தட்ட 56 சதவீத பங்குகளுடன் கட்டுப்பாட்டை தன்வசம் வைத்துள்ளது.
பெங்களூருவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் இந்நிறுவனம், 34 தொழிற்சாலைகள் மற்றும் 75,000க்கும் அதிகமான விற்பனையகங்கள் வாயிலாக, ஆண்டுதோறும் கிட்டத்தட்ட 6.50 கோடி கேஸ் மதுபானங்களை விற்பனை செய்து சந்தையில் முன்னணியில் திகழ்கிறது.
பிராண்டு விவரங்கள் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் பல்வேறு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:
ஸ்காட்ச் & லக்ஸரி விஸ்கி: 'ஜானி வாக்கர், பிளாக் டாக், பிளாக் அண்டு ஒயிட், வி.ஏ.டி., 69, சிங்கிள்டன், டாலிஸ்கர்' ஆகியவை முக்கிய பிராண்டுகளாகும். இதில் பிளாக் அண்டு ஒயிட் பிராண்டு இந்தியாவில் அதிகளவில் விற்கப்படும் ஸ்காட்ச் பிராண்டாக மாறியுள்ளதுடன், உலகளவில் டியாஜியோவின் முதன்மை சந்தையாக இந்தியாவை உயர்த்தியுள்ளது.
இந்தியன் விஸ்கி: உலகின் அதிக விற்பனையாகும் 'மெக்டொவெல்ஸ் நம்.1, ராயல் சேலஞ்ச், சிக்னேச்சர் (இந்த ஆண்டில் 1,000 கோடி ரூபாய் விற்பனையைக் கடந்துள்ளது) மற்றும் ஆண்டிக்விட்டி' ஆகியவை நிறுவனத்தின் விற்பனையை பெருமளவில் உயர்த்துகின்றன.
ஒயிட் ஸ்பிரிட்ஸ்: 'ஸ்மிர்னாப், சிராக், டான்கரே மற்றும் டகிலா பிராண்டான டான் ஜூலியோ' ஆகியவை அதிவேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வரும் பிரிவுகளாகும்.
இந்தியன் சிங்கிள் மால்ட்: உள்நாட்டுத் தயாரிப்பான 'கோடாவான்' இரண்டாண்டுகளுக்கும் குறைவான காலத்தில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ரம் & பிராந்தி: மெக்டொ வெல்ஸ் நம்.1 மற்றும் கேப்டன் மார்கன் பெயர்களில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இந்திய சந்தையின் பொதுவான சராசரி 64 சதவீதமாக இருக்கும் நிலையில், யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்திய வருவாயில் கிட்டத்தட்ட 75 சதவீதம் விஸ்கி (பிரவுன் ரகம்) வாயிலாகவே வருகிறது. ஒயிட் ஸ்பிரிட்ஸ் பிரிவு தற்போது மொத்த விற்பனையில் 1 சதவீதம் மட்டுமே என்றாலும், பிரீமியம் பிரிவில் 55.50 சதவீத அபார வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது.
சந்தை நிலவரம் இந்திய விஸ்கி சந்தையிலும், ஒட்டுமொத்த இந்திய தயாரிப்பு வெளிநாட்டு மதுபான துறையிலும் யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 21 சதவீத சந்தை பங்குடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. ரம் பிரிவில் 16 சதவீத பங்கையும் (28% சந்தை பங்குடன் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஓல்ட் மாங்கிற்கு அடுத்து), பிராந்தி பிரிவில் 7 சதவீத பங்கையும் கொண்டுள்ளது. வோட்கா மற்றும் ஜின் சந்தைகளில் நிலவும் ஒற்றை இலக்கு பங்களிப்பை உயர்த்த நிர்வாகம் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
வணிக பிரிவுகள் நிறுவனம் தனது வணிகத்தை 'பிரஸ்டீஜ் & அபவ்' மற்றும் 'பாப்புலர்' என இரண்டாக பிரிக்கிறது. எளிய ரக மதுபானங்களை குறைத்து, லாபம் தரும் பிரீமியம் மற்றும் சொகுசு ரகங்களை அதிக அளவில் விற்பனை செய்யும் வியூக மாற்றத்தால், இப்பிரிவு மொத்த நிகர விற்பனையில் 89.60 சதவீதத்தை பிடித்து 8.60 சதவீத வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது.
மாநில கொள்கை சூழல் நடப்பு 2026ம் நிதியாண்டில், மாநில அரசுகளின் கொள்கைகள் வர்த்தகத்தில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. மகாராஷ்டிராவில் கடுமையான கலால் வரி உயர்வு மற்றும் உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களுக்கான எம்.எம்.எல்., ரக அறிமுகம் ஆகியவை சவாலாக அமைந்தன. இதற்கு பதிலாக நிறுவனம் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, வினியோக தொடரை சீரமைத்தது. அதேவேளையில், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் புதிய சில்லரை விற்பனை கொள்கை மற்றும் கர்நாடகாவின் வரி முறை சீர்திருத்தங்கள் (வீரியத்திற்கு ஏற்ப வரி மற்றும் விலை நிர்ணய தளர்வு) உயர் ரக மதுபானங்களின் விற்பனையை மேலும் உயர்த்த சாதகமாக அமைந்துள்ளன.
வர்த்தக ஒப்பந்தம் விரைவில் வரவிருக்கும் இந்தியா-பிரிட்டன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் வாயிலாக ஸ்காட்ச் மீதான இறக்குமதி வரி 150 சதவீதத்திலிருந்து உடனடியாக 75 சதவீதமாகவும், அடுத்து வரும் 10 ஆண்டுகளில் 40 சதவீதமாகவும் குறையும். இது இறக்குமதி ஸ்காட்ச் விலையை குறைப்பதுடன், உற்பத்திக்கான 'பல்க் ஸ்காட்ச்' வரி குறைப்பால் உற்பத்தி செலவையும் கணிசமாக குறைக்கும்.
மெக்டொவெல்ஸ் நம்.1 மிக அதிக அளவில் விற்கப்படும் மெக்டொவெல்ஸ் நம்.1 பிராண்டில் 30 சதவீதம் கூடுதல் ஸ்காட்ச் கலவை, புதிய பாட்டில் டிசைன் மற்றும் 180மி.லி., பாக்கெட் ஆகியவை பழைய அதே விலையிலேயே புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. உத்தர பிரதேசத்தில் தொடங்கப்பட்ட இந்த மாற்றம், 2027ம் நிதியாண்டில் நாடு முழுதும் பரவலாக்கப்பட உள்ளது.
வியூக மாற்றம் கிரிக்கெட் துறையிலிருந்து வெளியேறிய யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ்
ஆர்.சி.பி., ஐ.பி.எல்., மற்றும் டபள்யூ.பி.எல்., அணிகளின் உரிமையாளரான 'ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்' நிறுவனத்தின் பங்குகளை கிட்டத்தட்ட 16,663 கோடி ரூபாய்க்கு விற்க சம்மதித்தததால், கிரிக்கெட் துறையிலிருந்து வெளியேறி தனது முழு கவனத்தையும் மதுபான வர்த்தகத்தில் மட்டுமே செலுத்த நிறுவனம் முடிவெடுத்துள்ளது.
நிதியாண்டு வளர்ச்சி மார்ச் 2026 வரையிலான நிதியாண்டில், நிகர விற்பனை மதிப்பு 7.60 சதவீதம் அதிகரித்து 12,448 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. எபிட்டா 11.60 சதவீதம் அதிகரித்து 2,296 கோடி ரூபாயாகவும், நிகர லாபம் 17.50 சதவீதம் உயர்ந்து 1,830 கோடி ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது. கடனற்ற நிலையில் இயங்கும் இந்நிறுவனம், 1,374 கோடி ரூபாய் உபரி ரொக்க கையிருப்புடன் வலுவாக உள்ளது.
டிவிடெண்டு விவரம் லாபத்தில் 68 சதவீத தொகையை பகிர்ந்து, பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு பங்குக்கு 17 ரூபாய் என டிவிடெண்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடன் இல்லாத நிலையை அடைந்ததில் இருந்து நிறுவனம் சீரான லாப பங்கீட்டை வழங்கி வருகிறது.
எதிர்காலத் திட்டம் நடப்பு நிதியாண்டில் உயர் ரக மதுபானங்கள் மற்றும் ஒயிட் ஸ்பிரிட்ஸ் பிரிவை தீவிரமாக முன்னெடுப்பது, மாநில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை பயன்படுத்தி கொள்வது ஆகிய இலக்குகளுடன் யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் நிறுவனம் உலகளாவிய பிராண்டாக உருவெடுக்க செயல்பட்டு வருகிறது.
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