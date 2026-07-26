கிரெடிட் கார்டில் செலவழிப்பது ரூ.2 லட்சம் கோடியாக உயர்வு
கிரெடிட் கார்டில் செலவழிப்பது ரூ.2 லட்சம் கோடியாக உயர்வு
UPDATED : ஜூலை 26, 2026 02:38 AM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:27 AM
நம் நாட்டில் கிரெடிட் கார்டு வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படும் செலவினங்கள் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது மாதமாக 2 லட்சம் கோடி ரூபாயை கடந்துள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்:
ஜூன் மாதத்தில் மொத்த கிரெடிட் கார்டு செலவினம், ஆண்டுக்கு ஆண்டு 9.80 சதவீதம் உயர்ந்து, 2.01 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது; இதுவே, முந்தைய மே மாதத்தில் 2.02 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
பயன்பாட்டில் உள்ள மொத்த கிரெடிட் கார்டுகளின் எண்ணிக்கை, 12.16 கோடியை எட்டியுள்ளது. இது, ஆண்டுக்கு ஆண்டு 9.36 சதவீத வளர்ச்சியாகும்
ரூபே கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் யு.பி.ஐ., இணைப்பு காரணமாக பொதுத்துறை வங்கிகள் இதில் சிறப்பான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன
கடன் தரக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பெரிய தனியார் வங்கிகள் புதிய கடன்களை வழங்குவதில் சற்று எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு வருகின்றன.
கிரெடிட் கார்டு செலவினம்:
(2026)
ஜனவரி 1.99 லட்சம் கோடி
பிப்ரவரி 1.77 லட்சம் கோடி
மார்ச் 2.19 லட்சம் கோடி
ஏப்ரல் 1.97 லட்சம் கோடி
மே 2.02 லட்சம் கோடி
ஜூன் 2.01 லட்சம் கோடி
(ஆதாரம்: ரிசர்வ் வங்கி)