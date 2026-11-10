தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/லாபம்/‘வெரிட்டாஸ் பைனான்ஸ்’

‘வெரிட்டாஸ் பைனான்ஸ்’

‘வெரிட்டாஸ் பைனான்ஸ்’

UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 10, 2026 10:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 10, 2026 10:06 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் ‘வெரிட்டாஸ் பைனான்ஸ்’ நிறுவனம், புதிய பங்கு வெளியீட்டுக்கு வருவதற்கு செபி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

புதிதாக, 900 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பங்குகளையும், நிறுவனர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் வசமுள்ள 1.28 கோடி பங்குகளையும் வெளியிடுவதற்கு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us