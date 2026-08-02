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வெடிகுண்டு தயாரிப்பு குறிப்பு பறிமுதல் அயோத்தி மருத்துவ மாணவரிடம் விசாரணை

வெடிகுண்டு தயாரிப்பு குறிப்பு பறிமுதல் அயோத்தி மருத்துவ மாணவரிடம் விசாரணை

ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM

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அயோத்தி: அயோத்தியில் உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரியில், வெடிகுண்டு தயாரிப்பது தொடர்பான தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்த கையெழுத்து குறிப்பை பறிமுதல் செய்த போலீசார், முதலாம் ஆண்டு துணை மருத்துவ படிப்பு மாணவர் ஒருவரை விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம், அயோத்தியில் ராஜரிஷி தசரத் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது.  இக்கல்லூரியின் எக்ஸ்-ரே ஆய்வகத்தில் வெடிகுண்டு தயாரிப்பு தொடர்பான தகவல்கள் எழுதப்பட்டிருந்த கையெழுத்து குறிப்பு பணியாளர்களிடம் சிக்கியது.

இது குறித்து கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அவர்கள் ஆய்வகத்தின் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் அடிப்படையில் சர்பராஸ் என்ற முதலாம் ஆண்டு ஆய்வக தொழில்நுட்பப் படிப்பு மாணவரை விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.

அவரிடம் சிறப்பு அதிரடிப் படை, சிறப்பு நடவடிக்கை குழு மற்றும் உளவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.

ஆய்வகத்தில் மடிக்கணினியில் திரைப்படம் பார்த்ததாகவும், அதில் இடம்பெற்ற வெடிகுண்டு தயாரிப்பு தொடர்பான தகவல்களை காகிதத்தில் எழுதி வைத்ததாகவும் மாணவர் தெரிவித்துள்ளார்.

 இந்த விளக்கத்தின் உண்மைத்தன்மை குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

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