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சில வரிகள்: அக். 26

சில வரிகள்: அக். 26

UPDATED : அக் 25, 2026 11:03 PM

ADDED : அக் 25, 2026 10:09 PM

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UPDATED : அக் 25, 2026 11:03 PM ADDED : அக் 25, 2026 10:09 PM

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கேரளம்: மூணாறு அருகே, மங்குளத்தில் உள்ள தனியார் ஏலக்காய் தோட்டத்தில் காய்ந்த மரம் நேற்று மதியம், 1:00 மணிக்கு திடீரென சாய்ந்தது.

இதில், சில்லியம்மா, 61, வீரலட்சுமி, 51, ஆகிய பெண் தொழிலாளர்கள் இருவர், சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர். மூணாறு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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