தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/போக்குவரத்து நெரிசல்

போக்குவரத்து நெரிசல்

போக்குவரத்து நெரிசல்

UPDATED : நவ 02, 2026 05:14 PM

ADDED : நவ 02, 2026 05:14 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 02, 2026 05:14 PM ADDED : நவ 02, 2026 05:14 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

டில்லி எல்லைகளில் நடத்தப்படும் வாகன சோதனை காரணமாக, அண்டை மாநிலங்களான ஹரியானா மற்றும் உத்தர பிரதேசத்தை இணைக்கும் சாலைகளில் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் ஸ்தம்பித்து நின்றன.

டில்லி – -குருகிராம், டில்லி – -நொய்டா, டில்லி- – காஜியாபாத், டில்லி- – சோனிபட் மற்றும் டில்லி – -நஜப்கர் சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. தேசிய நெடுஞ்சாலை -48-ல், சிர்ஹால் சுங்கச்சாவடி அருகே பல கி.மீ., தூரத்துக்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. ராஜோக்ரி, டி.என்.டி., மேம்பாலம், காஜிப்பூர், சிங்கு, திக்ரி மற்றும் பதர்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் வாகன சோதனை தீவிரமாக நடக்கிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us