மாநகராட்சி ஊழியரை தாக்கிய தந்தை,மகன் கைது

UPDATED : அக் 20, 2026 02:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 02:54 PM
புதுடில்லி: பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான தகராறில் மாநகராட்சி ஊழியரை கத்தியால் குத்திய தந்தை, மகன் கைது செய்யப்பட்டனர்.
வடகிழக்கு டில்லியின், ஹர்ஷ் விஹாரில் வசிப்பவர் சோனு சாகர்,34; டில்லி மாநகராட்சி ஊழியர். அதே பகுதியை சேர்ந்த பிரதாப் சிங் என்பவரின் மகன் ஆஷிஷ், 26 என்பவருக்கு மாநகராட்சியில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி, 3,500 ரூபாய் வாங்கியுள்ளார். ஆனால், அந்தப் பணத்தை தன் சொந்த செலவுக்கு பயன்படுத்தியுள்ளார்.
இதையறித்த, பிரதாப் சிங் மற்றும் அவரது மகன் ஆஷிஷ் ஆகிய இருவரும் சோனு சேகரை, 18ம் தேதி சந்தித்து பணத்தை திருப்பிக் கேட்டனர். ஆனால், அவர் தர மறுத்தார். இரு தரப்புக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. தந்தையும் மகனும் சேர்ந்து, சோனுவை கத்தியால் குத்தி விட்டு தப்பினர். அப்போது உடனிருந்த நண்பர் சோனுவை மீட்டு, ஜி.டி.பி. அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார்.
தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து, பிரதாப் சிங் மற்றும் ஆஷிஷ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். விசாரணை நடக்கிறது.