இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலம்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நம்பிக்கை
இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலம்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நம்பிக்கை
ADDED : அக் 21, 2026 01:18 PM
ADDED : அக் 21, 2026 01:18 PM
கிறிஸ்ட்சர்ச்: புவனேஷ்வர் குமாரின் வருகை, இந்திய அணியின் பந்து வீச்சுக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும் என கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணி, நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டி கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது. தொடரின் முதல் போட்டி நாளை (அக்.,22ல்) கிறிஸ்ட்சர்ச் ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடக்கிறது. இந்திய அணியில், 4 ஆண்டுக்குப் பின் அனுபவமிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் இடம்பிடித்துள்ளார்.
தொடருக்கு முன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ''டி20 அணியின் பந்துவீச்சில் நாம் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். சமீபகாலமாக அணியில் அனுபவமிக்க பந்துவீச்சாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது. இந்த சூழலில், புவனேஷ்வர் குமாரின் வருகை நமது அணிக்கு மிகப் பெரிய பலத்தையும் அனுபவத்தையும் சேர்க்கும்,' என்றார்.
ஐ.பி.எல்., தொடரில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி மீண்டும் இந்திய அணிக்கு 'கம்பேக்' கொடுத்துள்ள புவனேஷ்வர் குமார், நியூசிலாந்து மண்ணிலும் தன் பந்துவீச்சால் சாதனை படைப்பார் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.