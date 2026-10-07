சில வரிகளில் உலக செய்திகள்

UPDATED : அக் 07, 2026 09:45 PM
ADDED : அக் 07, 2026 08:44 PM
போலந்து
பள்ளிக்குள் புகுந்து 8 பேரை
கத்தியால் குத்திய இளைஞர்
வார்சாவ்: ஐரோப்பிய நாடான போலந்தின் தலைநகர் வார்சாவ் அருகே, ஒஸ்ட்ரோலெகா நகரில் அமைந்துள்ளது, ஜெஸ்போல் ஸ்கோல் ஜவோடோவிச் தொழில் கல்வி பள்ளி. உள்ளூர் நேரப்படி காலை, 11:05 மணியளவில் பள்ளிக்குள் கத்தியுடன் புகுந்த இளைஞர் ஒருவர், அங்கிருந்தவர்களை கண்மூடித்தனமாக தாக்கினார். இதில் ஆசிரியர், ஊழியர்கள் உட்பட எட்டு காயமடைந்தனர். இதில் இருவரது நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. தாக்குதலுக்கு பின் பள்ளியிலிருந்து தப்பி ஓடிய அந்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இலங்கை
ஊழல் வழக்கில் ‘மாஜி’ அதிபர்
ராஜபக்சே மனைவி கைது
கொழும்பு: நம் அண்டை நாடான இலங்கையில், 2005 –- 15 வரை மஹிந்த ராஜபக்சே அதிபராக இருந்தபோது, அவரது மனைவி ஷிராந்தி, ‘சிரிலியா சவியா’ என்ற பெயரில் ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை நடத்தினார். இந்நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. அரசு வங்கி ஒன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட, 30 லட்சம் ரூபாயை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாகவும், பொது சொத்து சட்டத்தை மீறியதாகவும் ஷிராந்தி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இந்த வழக்கில் நேரில் ஆஜராகும்படி நிதி குற்றப்பிரிவினர் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், நேற்று அவரை ஊழல் தடுப்பு பிரிவினர் கைது செய்தனர்.