3 மாநிலங்களில் ஆப்பரேஷன் டிரைடென்ட்; ரூ.100 கோடி ஹவாலா பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிப்பு
3 மாநிலங்களில் ஆப்பரேஷன் டிரைடென்ட்; ரூ.100 கோடி ஹவாலா பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிப்பு
ADDED : அக் 25, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:56 PM
சர்வதேச போதை பொருள் கடத்தல் கும்பலை குறிவைத்து, அசாம், மிசோரம், மணிப்பூர் ஆகிய வட கிழக்கு மாநிலங்களில் ஆப்பரேஷன் டிரைடென்ட் என்ற நடவடிக்கையை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மேற்கொண்டுள்ளது.
கடந்த 23ம் தேதி இந்த 3 மாநிலங்களிலும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளுடன், மாநில போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவினரும் இணைந்து ஒரே நேரத்தில் 38 இடங்களில் அதிரடி சோதனையில் இறங்கினர்.
இதில், போதை பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த 18 பேர் சிக்கினர். அவர்களிடம் இருந்து 500 டெட்டனேட்டர் வெடிபொருள், ரூ.12 லட்சம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்களின் ரூ.17.82 கோடி சொத்துகள் முடக்கப்பட்டன. மேலும், ரூ.100 கோடி ஹவாலா பரிவர்த்தனைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. கடத்தல்காரர்களின் 1424 வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிட்டுள்ள பதிவு;
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசானது, ஆப்பரேஷன் டிரைடென்ட் மூலம், போதை பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கு ஒரு பலத்த அடியை கொடுத்து இருக்கிறது. 3 வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளில் சர்வதேச வலையமைப்பு முறியடிக்கப்பட்டு உள்ளது. போதை பொருள் கடத்தலை ஒழிக்க மத்திய அரசு மேற்கொண்டு உறுதியான இலக்கை இந்த நடவடிக்கை காட்டுகிறது.
சோதனையில் களம் இறங்கிய புலனாய்பு அமைப்புகள், 3 மாநில போலீசாருக்கு என் பாராட்டுகள். போதை பொருள் கடத்தல் கும்பல்களின் அஸ்திவாரம் அழியும் வரை மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகள் தொடரும்.
இவ்வாறு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார்.