பெண் போலீசார் மீது தாக்குதல்: ராகுல், பிரியங்கா மீது வழக்குப்பதிவு
பெண் போலீசார் மீது தாக்குதல்: ராகுல், பிரியங்கா மீது வழக்குப்பதிவு
UPDATED : அக் 08, 2026 11:27 PM
ADDED : அக் 08, 2026 09:14 PM
புதுடில்லி: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி டில்லியில் நடந்த போராட்டத்தில், பெண் போலீசார் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக, காங்கிரஸ் எம்.பி.,க்கள் ராகுல், பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் மீது மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிராகவும், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தியும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான, 'இண்டி' கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள எதிர்க்கட்சிகள் டில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன.
கடந்த 6ம் தேதி, தேர்தல் கமிஷன் அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றபோது, அவர்கள் அனைவரும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர். நேற்று முன்தினம் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டம் நடத்த பேரணியாக சென்ற காங்.,கை சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த லோக்சபா எம்.பி., பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர்.
அப்போது, போலீசார், எதிர்க்கட்சியினர் மற்றும் அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. போலீசார் வைத்திருந்த தடுப்புகளை தாண்டிச் சென்ற ராகுல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பல கட்ட முயற்சிக்கு பின், ராகுல், பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் குண்டுகட்டாக கைது செய்யப்பட்டனர்; பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர். கைது நடவடிக்கையின் போது, பெண் போலீசார் மீது ராகுல், பிரியங்கா உள்ளிட்டோர் தாக்குதல் நடத்தியதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக, ராகுல், பிரியங்கா மற்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் மீது மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. போலீசாரை தாக்குதல், அவர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல், அவர்களிடம் முறைகேடாக நடந்து கொள்ளுதல் ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, மூன்றாம் நாளாக நேற்றும் எதிர்க்கட்சியினர் டில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். காங்., தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் உள்ளிட்டோர் கன்னாட் பிளேசில் இருந்து ராஜ்காட் நோக்கி 4 கி.மீ., தூரம் ஊர்வலமாக சென்றனர். பின், அங்குள்ள காந்தி சமாதியில் மலரஞ்சலி செலுத்திய அவர்கள், பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள் குழு, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை இன்று சந்திக்க உள்ளது. மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல், சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள தலைவர் தேஜஸ்வி, திரிணமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா ஆகியோர் அடங்கிய குழுவுக்கு ஜனாதிபதி மாளிகை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.