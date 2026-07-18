உத்தவ் எம்.பி.,க்கள் ஷிண்டே அணியில் இணைந்ததை அங்கீகரித்தார் சபாநாயகர்
உத்தவ் எம்.பி.,க்கள் ஷிண்டே அணியில் இணைந்ததை அங்கீகரித்தார் சபாநாயகர்
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:25 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 PM
புதுடில்லி: மஹாராஷ்டிர முன்னாள் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு மேலும் பின்னடைவாக, அவரது கட்சியைச் சேர்ந்த ஆறு அதிருப்தி லோக்சபா எம்.பி.,க்கள், துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனாவில் இணைந்ததை, லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா முறைப்படி அங்கீகரித்தார்.
மஹாராஷ்டிராவில் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில் பா.ஜ., - சிவசேனா - தேசியவாத காங்., கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு முன்னாள் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேயின் உத்தவ் சிவசேனா கட்சிக்கு, ஒன்பது லோக்சபா எம்.பி.,க்கள் இருந்தனர்.
இவர்களில் ஆறு பேர், துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனாவில் சமீபத்தில் இணைந்தனர். மேலும், இதை அங்கீகரிக்கும்படியும் லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு அவர்கள் கடிதமும் எழுதினர். மூன்றில் இரு பங்கு எம்.பி.,க்கள் இணைந்ததால், அவர்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடை சட்டமும் பாயாது.
இந்நிலையில், உத்தவ் சிவசேனா கட்சியின் ஆறு அதிருப்தி லோக்சபா எம்.பி.,க்கள், சிவசேனாவில் இணைந்ததை லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா நேற்று முறைப்படி அங்கீகரித்தார். இனி, அந்த ஆறு பேரும் சிவசேனா எம்.பி.,க்களாகவே கருதப்படுவர். இதன் மூலம், சிவசேனா லோக்சபா எம்.பி.,க்களின் பலம், 13 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இது, துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவுக்கு அரசியல் ரீதியாக மிகப்பெரிய பலமாக கருதப்படுகிறது. அதே சமயம், கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டதிலிருந்து பிரச்னைகளை சந்தித்து வரும் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு, மேலும் ஒரு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.