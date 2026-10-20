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ஸ்டாலினின் சப்பைக்கட்டெல்லாம் இனி எடுபடாது: அந்துமணி பதில்கள்
ஸ்டாலினின் சப்பைக்கட்டெல்லாம் இனி எடுபடாது: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : அக் 20, 2026 07:57 AM
ADDED : அக் 20, 2026 01:14 AM
UPDATED : அக் 20, 2026 07:57 AM ADDED : அக் 20, 2026 01:14 AM
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யாரு வீரமணியா... அவரும், 'உள்ளேன் ஐயா' என, மக்களுக்குத் தெரிவிப்பதற்காக ஏதேதோ கூறி வருகிறார்... விட்டு விடலாம் பேபி!
அதுவும் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பசுமை பட்டாசுகள் என்றும் கூறியிருந்தால், நம் பட்டாசு தொழிலாளிகளின் தீபாவளியும் சிறப்பாக அமையும்; சீன பட்டாசுகளின் வியாபாரம் இந்தியாவில் குறையும்.
கரப்பான்பூச்சிகள் போல் சண்முகம் தங்களை, 'கொசு' என்று சித்தரிக்கிறார் போலிருக்கிறது... 'டெங்கு' கொசுவாக இல்லாமல் இருந்தால் சரி!
ராகுலுக்கு காங்கிரசின் வரலாறே தெரியாது என்பதால், இப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மறதி எனும், 'செலக்டிவ் அம்னீஷியா' போலும்!
ராமநாதபுரத்தில் பொதிகுளம், நாகப்பட்டினத்தில் விழுந்தமாவடி, துாத்துக்குடியில் காயல்பட்டினம் ஆகிய கிராமங்களில், மது குடிக்க மாட்டோம் என, கிராம மக்களே சபதம் ஏற்று, அதன்படி செயல்பட்டு வருகின்றனர். உயர் நீதிமன்றம் சொன்னது போல், இப்படி ஒரு தீர்மானம் ஒவ்வொரு கிராம சபையிலும் நிறைவேற்றி, அதை, 'குடிமகன்'கள் பின்பற்றினால், 'டாஸ்மாக்'குகள் தன்னால் மூடப்படும்.
தி.மு.க., தோற்றதற்கான காரணத்தை ஆராயாமல், திசை திருப்புகிறார் ஸ்டாலின். மக்களிடம் இந்த சப்பைக்கட்டெல்லாம் இனி எடுபடாது.