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என்னென்ன பிழைகள்?

என்னென்ன பிழைகள்?

UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 13, 2026 10:54 PM

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UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 13, 2026 10:54 PM

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 மனுவுக்கான நீதிமன்ற கட்டணத்தில் 220 ரூபாய் குறைவாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது

 மனுதாரர்களின் அதிகாரப்பூர்வ வக்காலத்து ஆவணங்கள் இணைக்கப்படவில்லை

 காங்., தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் அடையாள அட்டை நகல் தெளிவாக இல்லை

 மனுவில் சில இடங்களில் எழுத்துகளின் அளவு மிக சிறியதாக உள்ளது

 முக்கியமான இரு ஆவணங்களின் வண்ண நகல்கள் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை

 தெளிவு இல்லாத அல்லது படிக்கவே முடியாத அச்சுப் பிரதிகள்

 விடுபட்ட பக்கங்கள், மொழிபெயர்க்கப்படாத பிராந்திய மொழி பக்கங்கள்

 மனுக்களில் உள்ள பக்க எண்களில் முரண்பாடுகள்.

உட்பட 14 பிழைகளை உச்ச நீதிமன்ற பதிவாளர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

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