என்னென்ன பிழைகள்?

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மனுவுக்கான நீதிமன்ற கட்டணத்தில் 220 ரூபாய் குறைவாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது
மனுதாரர்களின் அதிகாரப்பூர்வ வக்காலத்து ஆவணங்கள் இணைக்கப்படவில்லை
காங்., தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் அடையாள அட்டை நகல் தெளிவாக இல்லை
மனுவில் சில இடங்களில் எழுத்துகளின் அளவு மிக சிறியதாக உள்ளது
முக்கியமான இரு ஆவணங்களின் வண்ண நகல்கள் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை
தெளிவு இல்லாத அல்லது படிக்கவே முடியாத அச்சுப் பிரதிகள்
விடுபட்ட பக்கங்கள், மொழிபெயர்க்கப்படாத பிராந்திய மொழி பக்கங்கள்
மனுக்களில் உள்ள பக்க எண்களில் முரண்பாடுகள்.
உட்பட 14 பிழைகளை உச்ச நீதிமன்ற பதிவாளர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 13, 2026 10:54 PM
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மனுவுக்கான நீதிமன்ற கட்டணத்தில் 220 ரூபாய் குறைவாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது
மனுதாரர்களின் அதிகாரப்பூர்வ வக்காலத்து ஆவணங்கள் இணைக்கப்படவில்லை
காங்., தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் அடையாள அட்டை நகல் தெளிவாக இல்லை
மனுவில் சில இடங்களில் எழுத்துகளின் அளவு மிக சிறியதாக உள்ளது
முக்கியமான இரு ஆவணங்களின் வண்ண நகல்கள் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை
தெளிவு இல்லாத அல்லது படிக்கவே முடியாத அச்சுப் பிரதிகள்
விடுபட்ட பக்கங்கள், மொழிபெயர்க்கப்படாத பிராந்திய மொழி பக்கங்கள்
மனுக்களில் உள்ள பக்க எண்களில் முரண்பாடுகள்.
உட்பட 14 பிழைகளை உச்ச நீதிமன்ற பதிவாளர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.