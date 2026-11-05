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கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் வேடர்பள்ளி பகுதியில் பாலாஜி டூல்ஸ் என்ற தனியார் தொழிற்சாலைக்கு நுழைவு வாயில் அமைக்கும் பணி நடந்தது. ஆர்ச் அமைக்க கான்கிரீட் போடப்பட்டது. பணி முடிந்த நிலையில் அது திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இதில் 8 தொழிலாளர்கள் சிக்கினர்.
அதில் குமரேசன், மைக்கேல், சீனு ஆகியோர் உயிரிழந்தனர். மற்றவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சிறப்பு நேரலை
ஒசூரில் ஆர்ச் விழுந்தது குறித்த சிறப்பு செய்தி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தில் நேரலை செய்யப்பட்டது.
/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ஓசூரில் ஆர்ச் விழுந்து 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு
ஓசூரில் ஆர்ச் விழுந்து 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு
ஓசூரில் ஆர்ச் விழுந்து 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 07:39 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:07 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 07:39 PM ADDED : நவ 05, 2026 05:07 PM
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கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் வேடர்பள்ளி பகுதியில் பாலாஜி டூல்ஸ் என்ற தனியார் தொழிற்சாலைக்கு நுழைவு வாயில் அமைக்கும் பணி நடந்தது. ஆர்ச் அமைக்க கான்கிரீட் போடப்பட்டது. பணி முடிந்த நிலையில் அது திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இதில் 8 தொழிலாளர்கள் சிக்கினர்.
அதில் குமரேசன், மைக்கேல், சீனு ஆகியோர் உயிரிழந்தனர். மற்றவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சிறப்பு நேரலை
ஒசூரில் ஆர்ச் விழுந்தது குறித்த சிறப்பு செய்தி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தில் நேரலை செய்யப்பட்டது.