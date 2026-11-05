தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ஓசூரில் ஆர்ச் விழுந்து 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு

ஓசூரில் ஆர்ச் விழுந்து 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு

ஓசூரில் ஆர்ச் விழுந்து 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு

3

UPDATED : நவ 05, 2026 07:39 PM

ADDED : நவ 05, 2026 05:07 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 05, 2026 07:39 PM ADDED : நவ 05, 2026 05:07 PM

3

3
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் வேடர்பள்ளி பகுதியில் பாலாஜி டூல்ஸ் என்ற தனியார் தொழிற்சாலைக்கு நுழைவு வாயில் அமைக்கும் பணி நடந்தது. ஆர்ச் அமைக்க கான்கிரீட் போடப்பட்டது. பணி முடிந்த நிலையில் அது திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இதில் 8 தொழிலாளர்கள் சிக்கினர்.

அதில் குமரேசன், மைக்கேல், சீனு ஆகியோர் உயிரிழந்தனர். மற்றவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

சிறப்பு நேரலை

ஒசூரில் ஆர்ச் விழுந்தது குறித்த சிறப்பு செய்தி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தில் நேரலை செய்யப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us