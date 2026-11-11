மகேஷ் மீதான லஞ்ச வழக்கு; மேலும் 12 பேருக்கு தொடர்பு
மகேஷ் மீதான லஞ்ச வழக்கு; மேலும் 12 பேருக்கு தொடர்பு
ADDED : நவ 11, 2026 03:58 AM
ADDED : நவ 11, 2026 03:58 AM
- நமது நிருபர் -
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் வழங்க, 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் லஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் கைதாகி உள்ள, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷுடன், மேலும், 12 பேர் கூட்டு சேர்ந்து செயல்பட்டு இருப்பது, போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது: எங்களை மீறி, அரசு அங்கீகாரம் பெற முடியாது என, தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை மிரட்டி, குடும்ப உறுப்பினர்கள், அறக்கட்டளை மற்றும் வணிக வங்கி கணக்குகள், பினாமிகள் பெயரில் உள்ள வங்கி கணக்குகள் வாயிலாக, அரசகுமார் உள்ளிட்டோர் பணம் வசூல் செய்துள்ளனர்.
இந்த பணத்தை, நிலம், வீடு, வணிகத்தில் முதலீடு செய்துள்ளனர். இது சட்டப்படி குற்றம். அரசகுமாரின் நடத்தை குறித்து விசாரித்த போது, மிகவும் அதிர்ச்சியான தகவல்கள் கிடைத்தன. அவர் மீது புதுக்கோட்டை மாவட்ட குற்றப்பிரிவில் பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது. சில தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம், என்னை மீறி உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என, மிரட்டியே பணம் வசூலித்துள்ளார்.
தொடர் விசாரணையில், அரசகுமார், அன்பில் மகேஷ் உள்ளிட்டோருடன் சேர்ந்து, பதிவு செய்யப்படாத தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் ஸ்ரீதர், விழுப்புரம் மாவட்ட தனியார் பள்ளி நிர்வாகி பழனியப்பன், நாமக்கல் மாவட்ட தனியார் பள்ளி நிர்வாகி சந்திரசேகரன், அரசகுமாரின் நெருங்கிய கூட்டாளியான தினேஷ், இன்ஸ்டின், திருநெல்வேலியை சேர்ந்த சுப்பையா, சென்னை குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த சுபா என்ற சுப்பிரமணியம், திருவாரூர் சுசீந்திரன், தெய்வசிகாமணி, சென்னியப்பன், ஜனகரத்தினம், பேங்க் சுப்பிரமணி என்ற நபர்களுக்கும், இந்த லஞ்ச விவகாரத்தில் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அவர்கள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து தேடி வருகிறோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.