‛சாட்ஜிபிடி வாலட்' அறிமுகம் செய்தது ஓபன் ஏஐ!: பயனர்களின் கார்டு விவரங்கள் தேவையில்லை
‛சாட்ஜிபிடி வாலட்' அறிமுகம் செய்தது ஓபன் ஏஐ!: பயனர்களின் கார்டு விவரங்கள் தேவையில்லை
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 AM
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 AM
வாஷிங்டன்: பயனர்களின் கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டு விவரங்கள் இல்லாமலேயே, ஏஐ ஏஜென்ட்கள் மூலம் பாதுகாப்பாகப் பொருட்களை வாங்கி பணம் செலுத்தும் புதிய 'சாட்ஜிபிடி வாலட்' சேவையை ஓபன் ஏஐ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ், மாஸ்டர்கார்டு மற்றும் விசா ஆகிய முன்னணி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்த வாலட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்படி செயல்படுகிறது?
ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் முன், வாங்கப்படும் பொருட்கள், மொத்த தொகை மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கார்டு விவரங்களை பயனர்கள் சரிபார்க்க முடியும். அதன் பிறகு 'பேஸ் ஐடி' அல்லது கைரேகை போன்ற பாதுகாப்பு சோதனை மூலம் அனுமதி அளித்த பிறகு பணம் செலுத்தப்படும்.
பயனரின் உண்மையான கார்டு விவரங்களுக்குப் பதிலாக, பேமெண்ட் நெட்வொர்க் மூலம், ஒரு பேமெண்ட் டோக்கன் வழங்கப்படும். இதனால், சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தக நிறுவனம் அல்லது ஏஐ ஏஜென்ட் பயனரின் உண்மையான கார்டு விவரங்களைப் பார்க்க முடியாது.
யாருக்கு கிடைக்கும்?
முதற்கட்டமாக அமெரிக்காவில் உள்ள 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட 'சாட்ஜிபிடி புரோ' சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டும் இந்தச் சேவை வழங்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் வழங்கப்பட்ட தகுதியுள்ள கார்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள், ஓபன் ஏஐ நிறுவனத்தின் எப்போதும் செயல்படும் ஏஐ ஏஜென்ட்களான 'டாட்ஸ்' வழியாக இந்த வாலட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.
வருங்காலத்தில் செலவு வரம்பு, பொருட்களின் வகைகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட கால அளவு ஆகியவற்றை நிர்ணயித்து, ஏஐ ஏஜென்ட்களே நேரடியாகப் பொருட்களை வாங்கும் வகையில், இந்தச் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என, ஓபன் ஏஐ தெரிவித்துள்ளது.