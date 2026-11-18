மேகதாது பிரச்னை குறித்து முதல்வர் விஜய்க்கு எதுவும் தெரியாது; சொல்கிறார் ஸ்டாலின்
மேகதாது பிரச்னை குறித்து முதல்வர் விஜய்க்கு எதுவும் தெரியாது; சொல்கிறார் ஸ்டாலின்
UPDATED : நவ 18, 2026 03:07 PM
ADDED : நவ 18, 2026 02:21 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 03:07 PM ADDED : நவ 18, 2026 02:21 PM
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நிருபர்களுக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
கேள்வி: மேகதாது அணை கட்டும் விவகாரத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறீர்கள்; முதல்வர் விஜய் இன்னும் பேசாமல் இருக்கிறாரே?
ஸ்டாலின்: நீங்கள் தான் அவரை கேட்க வேண்டும். கண்டு கொள்ளமல் இருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு இதுபற்றி எதுவும் தெரியாது. அதனால் தான் கண்டுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார், போதுமா?
கேள்வி: சோனியா சுயசரிதை புத்தகம் வெளியீட்டிற்கு வாழ்த்து சொன்னீங்களா, உங்களுக்கு அழைப்பு வந்துதா சார்?
ஸ்டாலின்: சோனியாவுக்கு நான் வாழ்த்து சொல்லி இருக்கிறேன். கடிதமும் எழுதி இருக்கிறேன். எனக்கு அழைப்பிதழ் வரவில்லை. போனில் தொடர்பு கொண்டு எனது உதவியாளரிடம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் அவருக்கு நான் வாழ்த்து அனுப்பி இருக்கிறேன்.
களத்தில் தினமலர்!
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு