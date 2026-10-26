சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி ஏன் வாயே திறப்பதில்லை? ஸ்டாலின் கேள்வி
சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி ஏன் வாயே திறப்பதில்லை? ஸ்டாலின் கேள்வி
ADDED : அக் 26, 2026 03:19 PM
ADDED : அக் 26, 2026 03:19 PM
சென்னை: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: பட்டப்பகலில் வெட்டவெளியில் தொடரும் கொலைகள்; சேலத்தில் பகல் நேரத்தில் பொது இடத்திலேயே கொலை நடந்திருக்கிறது. மதுரையில் மாயமான சிறுவன் சடலமாக மீட்கப்பட்டிருக்கிறான்.
காணாமல் போன செஞ்சி சிறுமி எங்கே என்பது இப்போது வரை மர்மமாகவே இருக்கிறது. வீடியோ கேம்கள், ஹாரர் திரைப்படங்களை மிஞ்சும் அளவுக்குத் தமிழகத்தில் குற்றங்கள் பெருகி வருகின்றன. தவெக ஆட்சியில் Free Run கிடைத்தது போல குற்றவாளிகள் அச்சமின்றிக் குற்றச் செயல்களைப் புரிகிறார்கள்.
தினமும் கொலைகளை எண்ணும் கொடிய நிலையில் தமிழகம் இருக்கிறது. சட்டம் ஒழுங்குக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பது போல, முதல்வர் ஏன் மவுனமாக இருக்கிறார்? சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி வாய் கிழியப் பேசுவதில் வல்லவரான அவர் இப்போது ஏன் வாயே திறப்பதில்லை? சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டைக் கண்டித்து, வரும் சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 31) தமிழ்நாடு முழுவதும்
போராட்டம் நடத்தப்படும். இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.