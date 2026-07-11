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தேர்தல் வழக்கு: உதயநிதி பதிலளிக்க 'நோட்டீஸ்'

தேர்தல் வழக்கு: உதயநிதி பதிலளிக்க 'நோட்டீஸ்'

ADDED : ஜூலை 11, 2026 02:27 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 02:27 AM

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சென்னை: சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்குகளில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க, சென்னை உயர் நீதி மன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.

வழக்கு தாக்கல்


சட்டசபை தேர்தலில், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில், தி.மு.க., வேட்பாளர் உதயநிதி வெற்றி பெற்றதை செல்லாது என, அறிவிக்கக்கோரி, வேட்பாளர் மிலானி என்பவர், வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

இதேபோல, கன்னியாகுமரி தொகுதி அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ. தளவாய்சுந்தரம், ராயபுரம் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ. விஜய் தாமு, குளித்தலை தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சூரியனுார் ஏ.சந்திரன், புதுக்கோட்டை தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., வி.முத்துராஜா ஆகியோரின் வெற்றியை எதிர்த்தும், தேர்தல் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

இந்த ஐந்து வழக்குகளையும் விசாரித்த ஜி.அருள்முருகன், தேர்தல் வழக்குகள் தொடர்பாக, உதயநிதி ஸ்டாலின், தளவாய் சுந்தரம், விஜய் தாமு உள்ளிட்டோர், மூன்று வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளி வைத்தார்.

கரூர், விராலிமலை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று பதவி விலகிய, அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் லால்குடி தொகுதி அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ. லீமா ரோஸ் மார்டின், திருக் கோவி லுார் அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., எஸ்.பழனிசாமி, விழுப்புரம் தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ. ஆர்.லட்சுமணன், விக்கிரவாண்டி பா.ம.க., - எம்.எல்.ஏ., சி.சிவகுமார் ஆகியோரின் வெற்றியை எதிர்த்தும் தேர்தல் வழக்கு கள் தொடரப்பட்டன.

இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதி என்.செந்தில்குமார், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பதிலளிக்க உத் தரவிட்டு, வழக்குகளை மூன்று வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்தார்.

தள்ளிவைப்பு


அந்தி யூர் தொகுதி அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., பி.ஹரிபாஸ்கர், பழனி அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., கே.ரவி மனோகரன், ஆவடி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., ஆர்.ரமேஷ்குமார், திட்டக்குடி - தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சி.வி.கணேசன், கோவில்பட்டி தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., கருணாநிதி, போளூர் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., அபிஷேக் ஆகியோரின் வெற்றியை எதிர்த்தும், தேர்தல் வழக்குகள் தொடரப் பட்டன.

இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதி டி.கோவிந்தராஜன் திலகவதி, சம்பந்தப்பட்ட எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பதிலளிக்க உத்தர விட்டு, வழக்குகளை மூன்று வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்தார்.

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