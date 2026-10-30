கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் ஈவெரா சிலை: அகற்ற ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவு
கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் ஈவெரா சிலை: அகற்ற ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவு
ADDED : அக் 30, 2026 05:28 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:28 PM
மதுரை: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கண்டியூர் பிரம்மசிரகண்டீஸ்வரர் கோவில் முன் பகுதியில், கோவிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில், அறநிலையத்துறை அனுமதியின்றி, சட்டவிரோதமாக நிறுவப்பட்டுள்ள ஈ.வெ.ரா., சிலை, கம்யூனிஸ்ட் கொடிக்கம்பத்தை அகற்ற, ஹிந்து தமிழர் கட்சி நிறுவன தலைவர் ராம ரவிக்குமார், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்தார். மனுவை, நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் விசாரித்தனர்.
''அது சர்க்கார் புறம்போக்கு' என வகைப்படுத்தப்பட்ட சர்வே எண்ணில் அமைந்துள்ளது. 'அ' பதிவேடு, அடங்கலில் 'கோயில்' என பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது,' என்று கலெக்டர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணை முடிந்த நிலையில், ''கண்டியூர் பிரம்மசிரகண்டீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்திலுள்ள ஈ.வெ.ரா., சிலையை அகற்ற வேண்டும்,'' என நீதிபதிகள் இன்று உத்தரவிட்டனர்.