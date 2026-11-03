நடராஜர் கோவில் வழக்கு; தீட்சிதர்கள் மேல்முறையீடு
நடராஜர் கோவில் வழக்கு; தீட்சிதர்கள் மேல்முறையீடு
ADDED : நவ 03, 2026 09:43 PM
ADDED : நவ 03, 2026 09:43 PM
- சிறப்பு நிருபர் -
கடலூர் மாவட்டம், சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் உள்ள கனகசபையில் பக்தர்கள் ஏறி சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளித்து ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தரவிட்டது.
இதை எதிர்த்து கோவிலின் பொது தீட்சிதர்கள் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்குகளை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், கோவில் நிர்வாகத்தில் நிலவும் முறைகேடுகள் மற்றும் சீர்கேடுகள் தொடர்பான புகார்களை களைந்து நிர்வாகத்தை முறைப்படுத்த இடைக்கால நிர்வாகக் குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு, கோவில் நிர்வாகத்தின் சுயாட்சியில் தலையிடுவதாகக் கூறி, பொது தீட்சிதர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் ஜெயசூர்யா என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தில் பொது தீட்சிதர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகக்கூடும் என்பதைக் முன்கூட்டியே கணித்து, தங்கள் தரப்பு வாதங்களைக் கேட்காமல் எவ்வித இடைக்கால உத்தரவும் பிறப்பிக்கக் கூடாது என்பதற்காக உச்ச நீதி மன்றத்தில் தமிழக அரசு ஏற்கனவே, 'கேவியட்' மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.