ராகுல் பேரணிக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த உத்தரவு: அமித்ஷா
ராகுல் பேரணிக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த உத்தரவு: அமித்ஷா
ADDED : நவ 01, 2026 03:52 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:52 PM
சண்டிகர் : 1984 ம் ஆண்டு சீக்கியர்களுக்கு எதிராக நடந்த கலவரத்திற்கு காங்கிரசை கண்டித்து நடந்த கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியதாவது: 1984 ம் ஆண்டு நவம்பர் 1ம் தேதி காங்கிரஸ் தூண்டிவிட்ட வன்முறையால் சீக்கியர்கள் படுகொலை கொலை செய்யப்பட்டனர். ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிருடன் எரிக்கப்பட்டனர். பலர் தப்பியோட வேண்டிய நிலை உருவானது. எண்ணிலடங்கா குழந்தைகள் அநாதையானார்கள். பல பெண்கள் விதவையானார்கள். பல வீடுகள் சூறையாடப்பட்டன.
அப்போது ராஜிவ் சொன்ன வார்த்தைகளை என்னால் மறக்க முடியாது. அவர்,'' பெரிய மரம் விழும்போது, பூமி அதிரும்,'' என்றார். ஆயிரக்கணக்கான சீக்கியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதை காங்கிரசால் மட்டுமே நியாயப்படுத்த முடியும். ஆண்டுகள் கடந்தாலும் அதனால் உருவான வேதனை யாராலும் மறக்க முடியாது.
நரேந்திர மோடி அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, கலவரக்காரர்களுக்கு எதிரான வழக்கு தோண்டி எடுக்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு 5 லட்ச ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது. கலவரத்திற்கு காரணமான காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இது போன்று இந்தியா முன்னர் பார்த்தது இல்லை. இனியும் பார்க்காது. கலவரத்தை தூண்டி விடுவது காங்கிரசின் கலாசாரமாக இருக்கிறது.
காங்கிரஸ் கட்சியை கவனிக்க வேண்டும். ஒருகாலத்தில், ' ஒரு பெரிய மரம் விழும்போது பூமி அதிரும்' என்று ராஜிவ் கூறியது போல், இன்று அவரது மகன் ராகுல் டில்லியில் ஒரு பேரணிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளார். இது கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் காயத்தின் மீது உப்பை தூவுவதற்கு சமம். அச்சம்பவத்தின் போது அவர் சிறியவராக இருந்ததாலும்,அல்லது வரலாற்றை படிக்காததாலும் எதுவும் தெரிந்திருக்காது என்று நாங்கள் கருதினோம். சீக்கியர்களுக்கு எதிராக கலவரம் நடந்த நவம்பர் 1,2 3 தேதிகளில் பேரணி நடத்த வேண்டாம் என பாஜ சார்பில் கேட்டு கொண்டோம்.
இது சீக்கிய சமுகத்தை சேர்ந்தவர்களின் உணர்வுகளை கடுமையாக புண்படுத்தும். ஆனால், அவர்கள் தங்களது முடிவில் பிடிவாதமாக இருந்தனர். ஆயிரக்கணக்கான சீக்கியர்கள் உயிருடன் எரிக்கப்பட்ட நாளில் இந்த பேரணி நடத்த வெளிநாட்டில் இருந்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய இழிவான முயறசிகளை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். இந்தியாவாலும், பஞ்சாபினாலும் இதை ஒரு போதும் மறக்க முடியாது.
பொய் சொல்லுதல், குழப்பத்தை பரப்புதல், எதிர்மறை பிரசாரம் செய்தல், பார்லிமென்ட் செயல்பாட்டிற்கு தடை விதித்தல், பார்லிமென்ட் விவகாரங்களை தெருவுக்கு எடுத்து வருதல் ஆகியவற்றை வழக்கமாக கொண்டிருந்தால், இன்னும் 5 ஆண்டுகள் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர வேண்டும். இவ்வாறு அமித்ஷா கூறினார்.