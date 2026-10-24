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நீலகிரிக்கு ரெட் அலெர்ட்; 9 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ஆரஞ்சு அலெர்ட்

நீலகிரிக்கு ரெட் அலெர்ட்; 9 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ஆரஞ்சு அலெர்ட்

UPDATED : அக் 24, 2026 02:43 PM

ADDED : அக் 24, 2026 02:42 PM

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UPDATED : அக் 24, 2026 02:43 PM ADDED : அக் 24, 2026 02:42 PM

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சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை: நீலகிரிக்கு இன்று (அக்டோபர் 24) அதி கனமழைக்கான ரெட் அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

இன்று மிக கனமழை (ஆரஞ்சு அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* கோவை

* விழுப்புரம்,

* திருவண்ணாமலை

* கடலூர்,

* மயிலாடுதுறை,

* நாகை,

* திருவாரூர்,

* தஞ்சை,

* கள்ளக்குறிச்சி

இன்று (அக் 24) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

கன்னியாகுமரி, தேனி, மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, கரூர், திருப்பூர், திருச்சி, நாமக்கல், ஈரோடு, சேலம், பெரம்பலூர், அரியலூர், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய 24 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

நாளை (அக்டோபர் 25)

அதி கனமழை (ரெட் அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* திண்டுக்கல்

* மதுரை

* தேனி

மிக கனமழை (ஆரஞ்சு அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், கரூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், நாகை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர்

கனமழை (மஞ்சள் அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், நாமக்கல், ஈரோடு, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவள்ளூர்

நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 26)

மிக கனமழை (ஆரஞ்சு அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* புதுக்கோட்டை

* சிவகங்கை

* ராமநாதபுரம்

கனமழை (மஞ்சள் அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* நீலகிரி

* கோவை

* திண்டுக்கல்

* மதுரை

* தேனி

* விருதுநகர்

* தென்காசி

* தூத்துக்குடி

* திருநெல்வேலி

* கன்னியாகுமரி

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

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