இன்று விண்ணில் பாய்கிறது இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் 'விக்ரம்-1'
இன்று விண்ணில் பாய்கிறது இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் 'விக்ரம்-1'
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 08:54 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:35 AM
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 08:54 AM ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:35 AM
இந்தியாவைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் தயாரித்த ராக்கெட் இன்று விண்ணில் பாய்கிறது. இத்தகைய முன்னேற்றம் இருக்கும் நிலையிலும், அரசு சார்பில் பஸ்களை இயக்கி, அதில் ஏற்படும் நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட மக்கள் தலையில் பாரம் ஏற்றுகிறது அரசு.
நமது நிருபர்
ஹைதராபாதை தலைமையிடமாகக் கொண்டு, 'ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்' நிறுவனம் செயல்படுகிறது. 'விக்ரம்- எஸ்' என்ற ராக்கெட்டை 2022ல் வெற்றிகரமாக விண்வெளிக்கு அனுப்பிய நம் நாட்டின் முதல் தனியார் நிறுவனம் என்ற சாதனையை இந்நிறுவனம் பெற்றது. அதை தொடர்ந்து தற்போது சிறிய செயற்கைக்கோள்களை புவி சுற்று வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தும் திறன் கொண்ட 'விக்ரம்- 1' என்ற ராக்கெட்டை தயாரித்துள்ளது.
இதை சோதனை முயற்சியாக ஏவ, அதற்கான பணிகள் ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் நடந்தன. இந்நிலையில் இன்று (ஜூலை 18) காலை 11.30 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது.இந்த ராக்கெட் 350 கிலோ எடை வரை சுமக்கும் திறன் உடையது. அதிக உந்துவிசை கொண்ட திட எரிபொருள் ராக்கெட் பூஸ்டர்கள் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முதல் பயணத்தில் 450 கி.மீ., உயரத்தில் 60 டிகிரி சாய்வு கொண்ட சுற்றுப்பாதையில் செயற்கைக்கோளை நிலைநிறுத்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளனர்.