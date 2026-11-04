இலக்கை அடைந்தது 'என்.வி.எஸ்-03' செயற்கைக்கோள்: செயல்படத் தொடங்கியது 'தேசி ஜி.பி.எஸ்.,'
இலக்கை அடைந்தது 'என்.வி.எஸ்-03' செயற்கைக்கோள்: செயல்படத் தொடங்கியது 'தேசி ஜி.பி.எஸ்.,'
ADDED : நவ 04, 2026 03:49 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:49 PM
இந்தியாவின் உள்நாட்டு ஜி.பி.எஸ்., வழிகாட்டி அமைப்பான 'நேவிக்' (NavIC), NVS-03 செயற்கைக்கோள் தனது இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைந்ததைத் தொடர்ந்து மீண்டும் முழுமையாகச் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியா மற்றுமொரு வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
அமெரிக்காவின் ஜி.பி.எஸ் (GPS) அமைப்பைச் சார்ந்திருக்காமல், இந்தியா தனது சொந்த பிராந்திய வழிகாட்டுதல் தொழில்நுட்பமான, 'நேவிக்' அமைப்பை உருவாக்கிப் பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்த அமைப்பில் ஏற்கனவே விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முந்தைய தலைமுறை செயற்கைக்கோள்களில் ஏற்பட்ட, அணுக்கடிகாரப் பழுது மற்றும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் காரணமாக, துல்லியமான வழிகாட்டுதல் சேவையைப் பெறுவதில் நீண்டகாலமாகத் தாமதம் நீடித்தது.
இஸ்ரோவின் அதிரடி வெற்றி
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஜி.எஸ்.எல்.வி.-எஃப்18 (GSLV-F18) ராக்கெட் மூலம் சுமார் 2,232 கிலோ எடைகொண்ட அதிநவீன 'NVS-03' வழிசெலுத்தல் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
புவி ஒத்திசைவு பரிமாற்ற சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட இச்செயற்கைக்கோளை, இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தொடர் உந்துவிசை இயந்திர செயல்பாடுகள் மூலம், வெற்றிகரமாக அதன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட புவிசார் சுற்றுப்பாதைக்குக் கொண்டு சென்று நிலைநிறுத்தினர்.
உள்நாட்டு அணுக்கடிகாரம்
இதில், வெளிநாட்டு தொழில்நுட்பக் கடிகாரங்களைச் சார்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்கும் வகையில், முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட அதிநவீன ரூபிடியம் அணுக்கடிகாரம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
ஸ்மார்ட்போன்களில் எளிதான இணைப்பு
வழக்கமான எல்5 மற்றும் எஸ் அலைவரிசைகளுடன் சேர்த்து, இதில் புதிதாக எல்1 அதிர்வெண் அலைவரிசையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சாதாரண பொதுமக்களின் ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் பொது வழிகாட்டுதல் சாதனங்களில் 'நேவிக்' சேவையை மிக எளிதாகப் பயன்படுத்த முடியும்.
பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து
இந்திய ராணுவப் பாதுகாப்பு, விமானம், கடல்சார் போக்குவரத்து மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளுக்கு இந்த உள்நாட்டு அமைப்பு பெரும் பலனைத் தரும்.
NVS வரிசையில் அடுத்து வரவிருக்கும் NVS-04 மற்றும் NVS-05 செயற்கைக்கோள்களும் ஏவப்படும்போது, இந்தியாவின் இந்த 'தேசி ஜி.பி.எஸ்.,' மேலும் துல்லியமான மற்றும் அசைக்க முடியாத வலிமையைப் பெறும் என, இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.