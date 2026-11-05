இந்தியாவிற்காக நாங்கள் முன்னெடுத்து வரும் மாற்றம் இதுதான்; பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
இந்தியாவிற்காக நாங்கள் முன்னெடுத்து வரும் மாற்றம் இதுதான்; பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
ADDED : நவ 05, 2026 12:38 PM
ADDED : நவ 05, 2026 12:38 PM
புதுடில்லி: பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட பதிவு: 2014க்கு முன்பு இருந்த வேகத்திலேயே இந்தியாவின் மெட்ரோ கட்டமைப்பு விரிவடைந்திருந்தால், புனே போன்ற நகரங்களில் மெட்ரோ சேவை கிடைக்க இன்னும் எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருந்திருக்கும்? பல ஆண்டுகள், இல்லை; ஒருவேளை பல ஆண்டுகளே ஆகியிருக்கலாம். இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று.
2014ல், இந்தியாவில் 5 நகரங்களில் மொத்தம் 248 கி.மீ நீளத்திற்கு மட்டுமே மெட்ரோ பாதைகள் இருந்தன. இன்று, 26 நகரங்களில் 1,200 கி.மீ நீளத்திற்கு மெட்ரோ வழித்தடங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் மெட்ரோவில் பயணம் செய்கிறார்கள். இதன் தாக்கம் வெறும் புள்ளிவிவரங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது.
போக்குவரத்து நெரிசலில் செலவிடும் நேரம் குறைகிறது; குடும்பத்துடன் செலவிட அதிக நேரம் கிடைக்கிறது; உற்பத்தித்திறன் அதிகரிக்கிறது; சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன. நகர்ப்புற இந்தியாவிற்காக நாங்கள் முன்னெடுத்து வரும் மாற்றம் இதுதான். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.