த.வெ.க. வந்த வழி வேறு; காங்கிரஸ் போகும் வழி வேறு

ADDED : அக் 21, 2026 02:59 AM
ADDED : அக் 21, 2026 02:59 AM
முதல்வர் விஜய் கரப்பான் பூச்சி இயக்கத்தை ஆதரிக்க கூடாது. விஜய்க்கு நீண்ட அரசியல் வாழ்க்கை காத்திருக்கிறது. மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த அரசுகளை குறிவைக்கும் கரப்பான் வழிமுறை, டில்லியுடன் நின்றுவிடும் சோதனை முயற்சி அல்ல என்பதை விஜய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போது அதை தடுத்து அழிக்க தவறினால், நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு அரசுக்கு எதிராகவும் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும்.
குறிப்பாக முதல்வர் விஜய்க்கு நான் சொல்ல விரும்புவது என்ன என்றால், தேர்தல் நடைமுறையை சந்தேகிக்கும் உங்கள் கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் விரித்த வலையில் சிக்காதீர்கள்.
கரப்பான் போன்ற குழுக்கள் தமது கோஷங்களையும் இடங்களையும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன. இந்த ஊர், இந்த மாநிலம், இந்த நாடு என்கிற பூகோள அடையாளம் எதுவும் இவர்களுக்கு கிடையாது. அவர்களின் செயல்பாடு எங்கே நடக்கிறது என்று பார்த்தால், அமெரிக்கா உருவாக்கிய உலகளாவிய சமூக ஊடக தளங்களில் மட்டுமே அதை காணலாம். இது அவர்களுக்கு பெரிய வசதி. எங்கே இருந்தும் யாரை வேண்டுமானாலும் குறி வைத்து அடிக்க முடியும்.
எதிர்காலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என விரும்பும் இளைஞர்களின் ஓட்டுகளை பெறுவதற்கும், புதிய ஒரு சமூக அடித்தளத்தை உருவாக்குவதற்கும் திட்டம் வகுத்து பாடுபட்டு ஆட்சியை கைப்பற்றிய கட்சி தமிழக வெற்றிக் கழகம். ஆனால் கரப்பான் பூச்சிகள் வன்முறை சித்தாந்தத்தை நம்பி ஆட்சியை கவிழ்க்க மக்களை தூண்டிவிடுகின்றன. அவை இந்திய ஜனநாயகத்துக்கு எப்போதுமே ஆபத்தானவை.
தேர்தல்களில் முறைகேடு நடக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. ஆனால், தமிழக தேர்தலில் தப்பு நடந்ததாக கரப்பான் கட்சி தலைவர் சொல்கிறார். தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுப்பிய நாளிதழ் கூட, தமிழக தேர்தலை குறைகூறவில்லை. விஜய் இதை கவனிக்க வேண்டும். அந்த கரப்பான்களுடன் தான் காங்கிரஸ் கை கோர்த்திருக்கிறது.