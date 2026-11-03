உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
தமிழகத்தில். தீபாவளி பண்டிகையின் போது பட்டாசுகளை எப்போது, எந்த நேரத்தில் வெடிக்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. அன்றைய தினம் காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரையிலும், பின்னர் இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என்று மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறது.
ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிக்க, இந்த 2 மணிநேரம் மட்டுமே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி ஒலி மற்றும் மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாடும் வகையில், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும் என்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவித்து உள்ளது.
தீபாவளியன்று எத்தனை மணிக்கு பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும்? நேரம் குறித்தது தமிழக அரசு
தீபாவளியன்று எத்தனை மணிக்கு பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும்? நேரம் குறித்தது தமிழக அரசு
ADDED : நவ 03, 2026 07:04 PM
ADDED : நவ 03, 2026 07:04 PM
அ நிறம் | அளவு
தமிழகத்தில். தீபாவளி பண்டிகையின் போது பட்டாசுகளை எப்போது, எந்த நேரத்தில் வெடிக்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. அன்றைய தினம் காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரையிலும், பின்னர் இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என்று மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறது.
ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிக்க, இந்த 2 மணிநேரம் மட்டுமே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி ஒலி மற்றும் மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாடும் வகையில், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும் என்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவித்து உள்ளது.