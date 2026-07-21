திமுக இளைஞரணியினர் இரு மடங்கு உழைக்கணும்: ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்
திமுக இளைஞரணியினர் இரு மடங்கு உழைக்கணும்: ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:37 AM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:37 AM
சென்னை: தி.மு.க.,வின் பிரதான அணியாக கருதப்படும் இளைஞர் அணி, நேற்று 47ம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள நிலையில், அக்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவரும் தி.மு.க., இளைஞரணி செயலருமான உதயநிதி ஆகியோர், தொண்டர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளனர்.
அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை விபரம்:
ஸ்டாலின்: நான் ஊட்டி வளர்த்த இளைஞரணி, 47ம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. தனி அலுவலகம், தமிழகம் முழுதும் கிளை வரை நிர்வாகிகள் என, தி.மு.க.,வின் முன்வரிசை படையணியாக பணியாற்றும் இளைஞரணியின் தொண்டர்கள் அனைவரையும் பாராட்டுகிறேன்.
இனி வரும் காலம், முன்பை விட, இளைஞரணி இரு மடங்கு உழைக்க வேண்டிய காலம். உழைப்பை கொடுப்போம்; தி.மு.க.,வை காப்போம்; தமிழகம் காப்போம்.
உதயநிதி: தி.மு.க., நெருக்கடியில் இருந்த நேரத்தில், ஸ்டாலின் தலைமையில், 'மிசா' பேட்ஜை கொண்டு தொடங்கப்பட்ட இளைஞரணி, 47ம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.
கொள்கை பணி, மக்கள் பணிகளை, களத்திற்கும், காலத்திற்கும் ஏற்றார் போல் முன்னெடுக்க காத்திருக்கும் இளைஞரணியின், அடுத்த இன்னிங்சை ஆரம்பிக்கலாமா? இவ்வாறு அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.