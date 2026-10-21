ரஜினி ஆதரவின்றி அரசியலில் இறங்காதீங்க: தனுஷுக்கு பா.ஜ., அட்வைஸ்
ரஜினி ஆதரவின்றி அரசியலில் இறங்காதீங்க: தனுஷுக்கு பா.ஜ., அட்வைஸ்
ADDED : அக் 21, 2026 05:35 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:35 AM
சென்னை: 'நடிகர் ரஜினி ஆதரவு இல்லாமல், அரசியல் களத்தில் சாதிக்க முடியாது' என, நடிகர் தனுஷுக்கு, பா.ஜ., தலைவர்கள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர்.
பிரபல நடிகராக இருந்து, தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியை தொடங்கி, தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளார், முதல்வர் விஜய். இது, நடிகர்கள் பலருக்கும் அரசியல் ஆசையை அதிகப்படுத்தி உள்ளது. விஜயை பின்பற்றி, பிரபல நடிகர்களில் ஒருவரான தனுஷ், அரசியலுக்கு வர தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
ஆர்.எஸ்.எஸ்., நிர்வாகி:
தனுஷ் ரசிகர் மன்றம் சார்பில், மக்களுக்கு பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. அரசியல் பயணம் தொடர்பாக, தன் நண்பர்களுடன், தனுஷ் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும், சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. கடந்த ஆகஸ்ட் இறுதியில், தனுஷை, சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள அவரது இல்லத்தில், தமிழக ஆர்.எஸ்.எஸ்., முக்கிய நிர்வாகி ஒருவர் சந்தித்துப் பேசினார். இது, அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், கடந்த இரு நாட்களாக டில்லியில் முகாமிட்டுள்ள தனுஷ், அரசியல் பயணம் தொடர்பாக பலரை சந்தித்து, ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அரசியலுக்கு வந்தால், முதல்வர் விஜயையும், பிரதான எதிர்க்கட்சியான தி.மு.க.,வையும் ஒரே நேரத்தில் எதிர்க்க வேண்டியிருக்கும். எனவே, மத்தியில் அதிகாரத்தில் உள்ள பா.ஜ.,வின் ஆதரவு தேவை என, தனுஷ் கருதுவதாகவும், அக்கட்சி தலைவர்களை சந்தித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. டில்லியில் உள்ள தனுஷை, பா.ஜ., தலைவர் நிதின் நபின், தமிழக பா.ஜ., பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் சார்பில் சிலர் சந்தித்து பேசி உள்ளனர்.
தவறவிட்ட ரஜினி:
அப்போது, அவரிடம், அவர்கள் கூறியுள்ளதாவது: தமிழ் சினிமாவில் எம்.ஜி.ஆர்., ரஜினி, விஜய் என வரிசைப்படுத்த முடியும். இவர்கள் செல்வாக்கிற்கு இணையாக, வேறு எந்த நடிகரையும் கூற முடியாது. அரசியலில் ரஜினி தவற விட்ட இடத்தை, விஜய் பிடித்துள்ளார். ரஜினியின் ஆதரவு இருந்தால் தான், விஜயை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய முடியும். இல்லையெனில், அரசியல் களத்தில், நீங்கள் சாதிக்க முடியாது. எனவே, ரஜினியின் ஆதரவை பெற முயற்சி செய்யுங்கள். இவ்வாறு தனுஷிடம் கூறியுள்ளனர்.