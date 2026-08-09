தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/ப்ரீமியம்/﻿ தேவை அதிகம், வரத்து குறைவு: 10 சதவிகிதம் அதிகரித்தது அரிசி விலை

﻿ தேவை அதிகம், வரத்து குறைவு: 10 சதவிகிதம் அதிகரித்தது அரிசி விலை

﻿ தேவை அதிகம், வரத்து குறைவு: 10 சதவிகிதம் அதிகரித்தது அரிசி விலை

3

UPDATED : ஆக 09, 2026 04:28 AM

ADDED : ஆக 09, 2026 03:17 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

3

UPDATED : ஆக 09, 2026 04:28 AM ADDED : ஆக 09, 2026 03:17 AM

3
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: தேவை அதிகரிப்பு மற்றும் வினியோக பற்றாக்குறை காரணமாக அரிசி விலை கடந்த சில வாரங்களில் 10 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக தொழில் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது குறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:

நம் நாட்டில் அரிசிக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. எனினும், வினியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பற்றாக்குறை, பருவமழை குறையும் அச்சத்தால் அரிசி வி லை கடந்த சில வாரங்களில் 10 சதவீதத்துக்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது. 2026 - 27 பயிர் ஆண்டுக்கான நெல்லின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியதும் அரிசி விலை அதிகரிப்புக்கு காரணமாகியுள்ளது. பொது ரக நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை, ஒரு குவின்டாலுக்கு 2,369 ரூபாயில் இருந்து 2,441 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் அரிசி விலை உயர்ந்துள்ள போதிலும், தற்போது ஓரளவுக்கு நிலைத்துள்ளது. வழக்கமாக இந்த காலகட்டத்தில் அரிசி விலை உயரும் என்றாலும், இந்த ஆண்டு உயர்வு அதிகமாக உள்ளது.Image 1607140கோடை மற்றும் ரபி பருவ நெ ல் வரத்து முடிந்துவிட்ட நிலையில், அடுத்ததாக காரீப் பருவ நெல் வரத்து அக் டோபர் மாதத்துக்கு பிறகே தொடங்கும். இதனால், அதுவரை வினியோகத்தில் அழுத்தம் நீடிக்க லாம்.

மத்திய வேளாண் அமைச்சகத் தின் மதிப்பீட்டின்படி, நாட்டின் அரிசி உற்பத்தி புதிய சாதனையாக 15.40 கோடி டன் னாக இருக்கும்.

...for bar chart... அரிசி விலை நிலவரம் (ரூ./குவின்டால்) ஜூன் 15 3977.7 ஜூன் 30 3,118.8 ஜூலை 16 4,078.0 ஜூலை 31 3,983.6 ஆக., 5 4,302.0 ஆதாரம்: அக்மார்க்கெட்.கவ்.இன்

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us