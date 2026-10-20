ஓய்வை விட்டு விட்டு துறையை கையில் எடுங்கள்: முதல்வருக்கு ஸ்டாலின் அட்வைஸ்
ஓய்வை விட்டு விட்டு துறையை கையில் எடுங்கள்: முதல்வருக்கு ஸ்டாலின் அட்வைஸ்
ADDED : அக் 20, 2026 05:43 AM
ADDED : அக் 20, 2026 05:43 AM
சென்னை: 'தமிழகத்தில் நிற்காமல் தொடரும் அரிவாள் வெட்டுகளும், மத்திய விசாரணை அமைப்புகளிடம் பிடிபடும் போதை கடத்தல்களும், போலீஸ் துறையில், முதல்வர் விஜய் கவனம் செலுத்துவதில்லை என்பதையே காட்டுகின்றன' என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: சில நாட்களுக்கு முன்னர் தான், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் போலீஸ் நிலையத்தில் ஜாமின் கையெழுத்து போட்டு விட்டு வந்தவர், மனைவி முன்னே கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார். அப்போதே, ஜாமினில் வெளிவரும் குற்றவாளிகளை கண்காணிப்பது குறித்து, நான் கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன். அப்படி உருப்படியான எதுவும் செய்யப்படுவதில்லை என, சிவகங்கையில் நடந்துள்ள மற்றொரு கொலை சம்பவம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது. கொலை வழக்கில் கைதாகி, ஜாமினில் வெளிவந்த மதன் என்ற ரவுடி, ஓட ஓட விரட்டி கொலை செய்யப்பட்டு உள்ளார். இது, முழுக்க முழுக்க போலீஸ் துறையின் அலட்சியத்தால் நடந்த கொலை.
பெருந்துறை அருகே நர்ஸ் ஒருவர் கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமை இழைக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டுள்ளார். ஐந்து நாட்களுக்குப் பின், அவரது சடலத்தை தான் கண்டறிந்தனர். 'நடப்பது நம் ஆட்சி தானே' என நினைத்து, த.வெ.க., நிர்வாகிகளின் போதைப்பொருள் கடத்தலும் கொடிகட்டி பறக்கிறது. வேதாரண்யத்தில் த.வெ.க., ஒன்றிய செயலர், கஞ்சா கடத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார்.
இப்போது அதே மாவட்டத்தில், உலகத்துக்கே மெத் ஆம்பெட்டமைன் தயாரித்து விற்கும் மையமாக, தமிழகத்தை மாற்ற முயன்ற த.வெ.க., நிர்வாகி பூபாலனும் கைதாகியுள்ளார். முதல்வர் நடித்த திரைப்படங்களை பார்த்து, அவரது கட்சியினர் இதைத்தான் கற்று கொள்கின்றனரா?
போதைப்பொருள்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்றால், முதலில் தன் கட்சியினரை முதல்வர் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க வேண்டும். அதற்கு, போலீஸ் துறை முதலில் அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். ஆனால், முதல்வர் பெயரளவில் மட்டுமே துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கிறார்.
தன்னிடம் உள்ள பல துறைகளின் பொறுப்புகளை பிற அமைச்சர்களுக்கு பிரித்து தந்ததை போல, போலீஸ் துறையையும் பிறரிடம் ஒப்பந்தம் செய்து விட்டாரா?
போலீஸ் துறையில் முதல்வர் உரிய கவனம் செலுத்துவதில்லை என்பதையே, நிற்காமல் தொடரும் அரிவாள் வெட்டுகளும், மத்திய அரசின் அமைப்புகளிடம் பிடிபடும் போதை கடத்தல்களும் காட்டுகின்றன. முதல்வர் சார், உங்களது அலட்சியம் உயிர்களை பறித்துக் கொண்டிருக்கிறது. 'போதைப்பொருட்களை கைவிடுங்கள், விளையாட்டை தேர்ந்தெடுங்கள்' என, சொன்ன நீங்கள், முதலில் ஓய்வை விட்டு விட்டு, உங்கள் துறையைக் கையில் எடுங்கள். இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.