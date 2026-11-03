டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்; மது பிரியர்கள் திண்டாட்டம்
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்; மது பிரியர்கள் திண்டாட்டம்
ADDED : நவ 03, 2026 05:36 AM
ADDED : நவ 03, 2026 05:36 AM
- நமது நிருபர் குழு -
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் மதுபான கடையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், காலி மது பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் பணியில் தங்களை ஈடுபடுத்துவதை கைவிட வலியுறுத்தி, நேற்று முன்தினம் மதியம் 12:00 மணிக்கு மது கடைகளை திறக்காமல், போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களுடன் அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்திய நிலையில், சில இடங்களில் கடைகள் திறக்கப்பட்டன. எனினும், 1,300 கடைகள் திறக்கப்படவில்லை. நேற்று இரண்டாம் நாளாக, 655 கடைகளை திறக்காமல், ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மூடப்பட்ட கடைகளுக்கு வந்த 'குடி'மகன்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர். மற்ற பகுதிகளில் உள்ள நண்பர்களுக்கு போன் செய்து, 'அங்கு கடை திறந்துள்ளதா?' என, ஏக்கமாக விசாரித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
'சஸ்பெண்ட்'
திறந்திருந்த கடைகளிலும், மது பிரியர்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. சென்னையில் சில பகுதிகளில், குடிமகன்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து, மதுபானம் வாங்கி சென்றனர். போலீசார் அவர்களை ஒழுங்குபடுத்தினர்.
கடைகள் தொடர்ந்து அடைக்கப்பட்டால், மது கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும் எனக்கருதி, நேற்று பலரும் கூடுதல் மது பாட்டில்களை வாங்கி சென்றனர்.
கடைகள் திறக்கப்படாத விவகாரத்தில், நேற்று நிலவரப்படி, 1,731 ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க, அவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு, 'நோட்டீஸ்' அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நேற்று மாலை வரை, 245 ஊழியர்கள் அதிரடியாக, 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டனர்.
சென்னை, அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டையில், தமிழ்நாடு வாணிப கழகத்தின் டாஸ்மாக் கிடங்கு மற்றும் முதுநிலை மண்டல மேலாளர் அலுவலகம் உள்ளது. அங்கு, டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கத்தை சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்டோர், இரண்டாவது நாளாக கொட்டும் மழையில் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
டாஸ்மாக் கடைகளில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலால், கும்மிடிப்பூண்டி பகுதி மது பிரியர்கள் 8 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள ஆந்திர மாநில மதுக்கடைகளுக்கு, நேற்று படையெடுத்தனர்.
சேலம் மாவட்டத்தில், முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் கடைகளை மூடியதற்கு விளக்கம் கேட்டு, 111 ஊழியர்களுக்கு வாட்ஸாப் மூலம் அதிகாரிகள், 'மெமோ' வழங்கினர்.
தள்ளுமுள்ளு
நாமக்கல் மாவட்டம் முழுதும், 155 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், நேற்று, 5 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை பாதிக்கப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலுாரில் காலி மது பாட்டிலை 'ஸ்கேன்' செய்து வாங்காததால், அதிருப்தியில் மது பிரியர்கள், காலி பாட்டிலை உடைத்து சென்றனர்.
திருச்சி மாவட்டத்தில், 138 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதால், குடிமகன்கள் மது கிடைக்காமல் அவதியடைந்தனர். அங்கு, எப்.எல்., 2 எனப்படும் மனமகிழ் மன்றங்களில் விற்பனை பல மடங்கு அதிகரித்தது.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூரில், மனமகிழ் மன்றத்தில் மது வாங்க குவிந்த குடிமகன்களால், தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அவர்களை போலீசார் கலைந்து போக செய்தனர். மதுபாட்டிலுக்கு கிராக்கி ஏற்பட்டதால், பாட்டிலுக்கு, 70 ரூபாய் வரை கூடுதலாக வசூலிப்பதாக அங்கு மது பிரியர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு, காலி பாட்டில் கையாளுதல் கட்டணமாக, நாள் ஒன்றுக்கு, 750 முதல், 2,000 ரூபாய் வரை வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தர விட்டுள்ளது. இந்த கட்டணம் கடை அமைந்துள்ள இடம், தினசரி விற்பனை அளவு ஆகியவற்றை கணக்கிட்டு வழங்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.