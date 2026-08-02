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புதுச்சேரியில் 3 நாட்கள் 12 ஜோதி லிங்க தரிசனம்

புதுச்சேரியில் 3 நாட்கள் 12 ஜோதி லிங்க தரிசனம்

ADDED : ஆக 02, 2026 11:33 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:33 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மூன்று நாட்கள் 12 ஜோதி லிங்க தரிசனம் நடைபெற உள்ளது என, இந்து முன்னணி அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு இந்து முன்னணி மாநில பொதுச் செயலாளர் மனோகர் கூறியதாவது;

12 ஜோதி லிங்கத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால், 7 மாநிலத்திற்கு செல்ல வேண்டும். 7 மாநிலத்தில் இருந்து கல்லை எடுத்து வந்து, திருச்சி சீராதோப்பு பகுதியில் கோவில் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு, அங்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து, 12 ஜோதிலிங்கத்திற்கு, திருச்சி காவேரி நீரில் இருந்து அபிேஷகம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து, 12 ஜோதி லிங்கங்களுக்கும் திருவண்ணாமலையில் 3 நாட்கள் சிறப்பு பூஜை செய்யப்படுகிறது.

அங்கிருந்து கொண்டு வரும் 12 ஜோதி லிங்கங்களுக்க புதுச்சேரி இ.சி.ஆரில் உள்ள விவேகானந்தா மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் வரும் 14ம் தேதி முதல் 16ம் தேதி 3 நாட்களுக்கு தரிசனம் நடைபெற உள்ளது. மேலும், 6 கால பூஜைகள் நடைபெற உள்ளது. அதில், சிவனடியார், ஆன்மிகவாதிகள், கைகளால் அபிேஷக ஆராதானை நடைபெறுகிறது. காலையில் இருந்து மாலை வரை சிவபுராணம், பாராயணம் நடக்கிறது. புதுச்சேரி மக்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்யலாம்.

தமிழகத்தில் 50க்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் திராவிட கட்சியினர் ஆட்சி நடத்தியுள்ளனர்.  இவர்கள் செய்த தவறுகளை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால், தற்போது உள்ள அதிகாரிகளை மாற்றாத வரை த.வெ.க., அரசாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.

திருச்செந்துார் கோவிலில், சண்முகா தரிசனத்திற்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் இருந்ததை 30 ஆயிரம் ரூபாயாக மாற்ற சொன்னது ஒரு இந்து அறநிலைத்துறை அதிகாரி தான். இதுபற்றி இந்து முன்னணி சார்பில் த.வெ.க., அரசுக்கு கடிதம் எழுதினோம்.

பழனி மற்றும் மதுரை கோவில் நிலங்கள் மோசடி வழக்கு தொடர்பாக இந்து முன்னணி சார்பில் உண்ணாவிரதம் மற்றும் போராட்டம் நடத்தி நடவடிக்கை எடுத்தது.  

திருத்தணியில் 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மக்கள் பணத்தில் கட்டப்பட்ட ராஜ கோபுரம் வழியாக மக்கள் செல்ல கூடாது என, கூறுகின்றனர். துறை அமைச்சரிடம் கடிதம் கொடுக்க இருக்கிறோம்’ என்றார். இந்து முன்னணி புதுச்சேரி தலைவர் சனில்குமார் உட்பட நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.

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