/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ பேங்க் ஆப் மகாராஷ்டிரா திண்டிவனம் கிளை திறப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
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புதுச்சேரி: பேங்க் ஆப் மகாராஷ்டிரா புதிய கிளை திண்டிவனத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
பேங்க் ஆப் மகாராஷ்டிரா வங்கியின் 57 வது கிளை திண்டிவனத்தில் அமைக்கப்பட்டு திறப்பு விழா நடந்தது. விழாவிற்கு, வங்கியின் தலைமை பொது மேலாளர் மற்றும் மண்டல மேலாளர் விஜய் பிரகாஷ் ஸ்ரீவாஸ்தவா, மண்டல மேலாளர் அரூரு வைத்தியநாத் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். சிறப்பு அழைப்பளராக திண்டிவனம் தட்சஷீலா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் விவேக் இந்தர் கோச்சர் கலந்து கொண்டு புதிய வங்கி கிளையினை திறந்து வைத்தார். விழாவில், வங்கி ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.